Feingewebe-Armband für die Apple Watch kurzfristig lieferbar

An Apples Feingewebe-Hüllen scheiden sich auch sechs Wochen nach deren Markteinführung noch die Geister. Die Kritik an der neuen Alternative zu den klassischen iPhone-Cases aus Leder fällt aber längst nicht mehr so massiv aus, wie es ursprünglich der Fall war. Dies lässt sich wohl durchaus auch damit begründen, dass das neue Material zunehmend Akzeptanz erfährt. Und wer partout eine Hülle aus Leder haben will, findet bei Drittanbietern reichlich Auswahl.

Das Material der neuen Apple-Cases mag gewöhnungsbedürftig sein, die damit verbunden kritisierte „Abnutzung“ und „Empfindlichkeit“ wird im Zusammenhang mit Leder aber gerne auch als „Vintage Look“ und besonderer Charakter des Materials gelobt. Letztendlich liegt es somit im Auge des Betrachters, wie er getragene Stellen und eventuelle Kratzspuren bewertet.

Apples nach außen getragenes Bild eines fortschrittlichen und umweltbewussten Konzerns verträgt sich in jedem Fall besser damit, auch hier neue Wege und Lösungen zu suchen. Die Partnerschaft mit Hermès besteht derweil übrigens nicht nur im Bereich der direkt bei Apple erhältlichen Gewebe-Armbänder des Luxusausstatters weiter, nur werden dessen zu vierstelligen Euro-Preisen erhältliche Lederarmbänder für die Apple-Uhren jetzt ausschließlich über den Onlineshop von Hermès selbst angeboten.

Feingewebe-Armband kurzfristig lieferbar

Apple selbst hat im Zusammenhang mit dem Verzicht auf Leder auch ein Feingewebe-Armband für die Apple Watch präsentiert. Nachdem es hier lange Zeit Verzögerungen bei der Produktion und der Lieferung gab, lässt sich auch dieses jetzt kurzfristig bei Apple bestellen. Je nach Farbwahl und Größe werden die neuen Armbänder nun schon innerhalb weniger Tage geliefert.

Das neue Feingewebe-Armband ersetzt Apples altes Lederarmband mit Magnetverschluss. Das grundlegende Prinzip des Armbands bleibt dabei erhalten und macht es aus unserer Sicht zum komfortabelsten der von Apple für die Uhr angebotenen Armbänder. Die Schlaufe passt sich flexibel an und hält die Uhr einfach und sicher am Handgelenk des Trägers.

Apples Feingewebe richtig reinigen

Im Zusammenhang mit Apples Feingewebe ist allerdings zu beachten, dass das Material nicht wassergeschützt ist. Dementsprechend soll man zur Reinigung des Armbands lediglich ein leicht mit frischem Wasser angefeuchtetes Tuch verwenden. Zur Reinigung der iPhone-Hülle aus Feingewebe empfiehlt Apple bei Bedarf zudem, ein wenig Flüssigwaschmittel zu verwenden: