Favoriten in Apple Music: Sternchen sind mächtiger als Herzen

Mit den letzten Updates für iOS und den Mac macht Apple das Favoritensystem von Apple Music schlüssiger und besser. Wer allerdings zuvor mit den „Gefällt mir“-Herzchen von Apple Music gearbeitet hat, muss sich auch ein klein wenig umstellen.

An die Stelle der kleinen Herzchen treten jetzt Sterne als Kennzeichen für Favoriten und bringen gleichzeitig einen durchaus relevanten Unterschied mit sich. Die ursprüngliche „Gefällt mir“-Markierung per Herz-Symbol hatte in erster Linie bewirkt, dass dieser Song Einfluss auf die automatisierten Empfehlungen von Apple Music nimmt. Der neue Favoriten-Stern ist dagegen deutlich aussagekräftiger und sorgt vor allem auch dafür, dass ein entsprechend gekennzeichneter Song auch in die persönliche Musik-Mediathek übertragen wird.

Persönliche Favoriten lassen sich jetzt abrufen

Die Tatsache, dass sich die Favoriten nun automatisch auch in der persönlichen Musik-Mediathek wiederfinden, ermöglicht es dann auch diese gezielt abzuspielen. Springt dazu in der Musik-App in den Bereich „Mediathek“ und wählt eine der vorhandenen Kategorien, beispielsweise die Rubrik „Titel“. Über das Filter-Symbol oben rechts kann man dann festlegen, dass ausschließlich als Favorit gekennzeichnete Songs aufgelistet werden.

„Favoriten-Mix“ unglücklich benannt

Bislang konnte man seine mit einem Herz-Symbol favorisierten Wiedergabelisten, Songs, Alben und Interpreten nicht derart einfach suchen und abspielen. Beachtet in diesem Zusammenhang auch, dass der von Apple Music angebotene „Favorite-Mix“ gar nichts mit den von euch markierten Songs zu tun hat. Hier finden sich lediglich Musikstücke versammelt, die ihr zuletzt regelmäßig und häufig gehört habt, egal ob diese von euch in irgend einer Form gekennzeichnet wurden, oder auch nicht.

Erklärungsbedarf gibt es auch im Zusammenhang mit den auf dem Mac bis zum Update auf macOS 14.1 in den Alben- und Titellisten teils angezeigten Sternchen. Diese hatten ebenfalls nichts mit euren persönlichen Favoriten zu tun, sondern sollten lediglich zum Ausdruck bringen, dass es sich hierbei um einen populären Song handelt. In der neuesten Version der Musik-App wurde dieser Stern durch einen schlichten Punkt ersetzt.