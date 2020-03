Fahrrad-Sharing: Nextbike in vielen Regionen jetzt kostenlos

Das in mehreren Ballungszentren der Bundesrepublik angebotene Fahrradverleihsystem Nextbike hat in vielen Regionen mit einer Sonderaktion auf die Covid-Krise reagiert. Die Räder werden, vorerst bis zum 19. April, für 30 Minuten pro Ausleihe kostenfrei angeboten.

Die Konditionen unterscheiden sich je nach Standort leicht. Während die Freiminuten in Bonn pro Tag gelten, werden diese in Kiel pro ausleihe neu berechnet. Im Einzugsgebiet des Regionalverband Ruhr ist die Sonderaktion auf 10.000 Ausleihen beschränkt – in Berlin scheint man Kooperation mit der Stadt weitgehend auf Einschränkungen zu verzichten und gestattet das Aufteilen der Freiminuten auf mehrere Fahrten.

Unter anderem wird Nextbike in folgenden Städten kostenlos angeboten: Augsburg, Berlin, Bochum, Bonn, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Hamm, Herne, Kiel und Oberhausen.