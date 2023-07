Fachkräftemangel: Vorerst keine iPhone-Chips aus Amerika

Zuvor hatte Nikkei Asia berichtet , dass TSMC mehrere hundert Spezialisten aus den Fertigungsstätten in Taiwan abziehen werde, um das neue Personal in den Vereinigten Staaten zu schulen.

Entgegen seiner bisherigen Planung wird der in Taiwan ansässige Halbleiterspezialist und Apple-Zulieferer Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) vorerst doch keine Chips aus dem neuen amerikanischen Werk in Arizona zur Verfügung stellen.

Insert

You are going to send email to