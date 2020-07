Facebook SDK sorgt für Abstürze: Etliche Apps laufen nicht mehr

Achtung, Déjà vu – diverse iOS-Apps weisen derzeit massive Probleme auf. Musik-Anwendungen wie Spotify oder Deezer, Shopping- und auch Nachrichten-Apps stürzen direkt beim Startversuch ab. Das Problem scheint sowohl Geräte- als auch vom Betriebssystem unabhängig. Auch die jeweilige App-Version spielt wohl keine Rolle. So ist Spotify beispielsweise unabhängig davon betroffen, ob das aktuelle Update installiert wurde oder nicht.

Ersten Vermutungen zufolge setzten die betroffenen Apps allesamt auf aktuelle Versionen des Facebook SDK. Hierbei handelt es sich um eine offene und im Unterbau vieler Apps vorhandene Entwicklerschnittstelle. Wir konnten den Zusammenhang unsererseits jedoch bislang noch nicht verifizieren.

Die Entwickler der Betroffenen Apps und auch Verantwortliche bei Facebook haben sich mittlerweile zumindest teilweise geäußert und geben an, intensiv an einer Fehlerbehebung zu arbeiten. Von Nutzerseite her könnt ihr nichts unternehmen, lediglich abwarten.