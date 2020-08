Facebook News soll nach Deutschland kommen

Nach dem US-Start im vergangenen Jahr soll Facebook News künftig auch in weiteren Ländern verfügbar sein. Wie das Unternehmen mitteilt, ist auf der Liste der als nächstes anvisierten Staaten ist auch Deutschland zu finden.

Innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate soll Facebook News dem Unternehmen zufolge auch in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Indien und Brasilien starten. Man wolle dafür eine kommerzielle Partnerschaft mit Nachrichtenanbietern in den genannten Ländern eingehen. Facebook zufolge sollen diese für das Angebot ihrer Inhalte über Facebook News bezahlt werden, gleichermaßen generiere man man aber auch in nicht zu verachtendem Umfang Traffic für die Verlagspartner.

Bei Facebook News handelt es sich um einen separaten Menüpunkt in der Facebook-App, über den Nutzer Zugriff auf tagesaktuelle Meldungen haben und die angezeigten Inhalte zudem nach eigenem Geschmack anpassen können. Die automatisierte Anzeige wird darüber hinaus anhand der Lesegewohnheiten auf Facebook sowie geteilter Beiträge oder gefolgter Inhalte generiert. In den USA arbeitet Facebook diesbezüglich bereits mit einer stattlichen Liste namhafter Partner zusammen. Die zu Verfügung stehenden Nachrichtenquellen setzen sich aus den Artikeln von mehr als 200 großen und mehreren Tausend lokalen Anbietern zusammen.

Wen Facebook in Deutschland ins Boot holt, bleibt abzuwarten. Das Unternehmen wird bestrebt sein, auch in den neu hinzukommenden Ländern eine ausgewogene Mischung bereitzustellen. Eine Kooperation mit dem Axel-Springer-Verlag scheint bereits eine sichere Bank. Bereits vor der Einführung von Facebook News hat sich der Facebook-Gründer Marc Zuckerberg im vergangenen Jahr mit dem Vorstandsvorsitzenden der Axel Springer AG Mathias Döpfner ausführlich über die Möglichkeiten der Integration von tagesaktuellen Nachrichten in Facebook unterhalten und in diesem Rahmen die Idee hinter Facebook News präsentiert.

Facebook News: Marc Zuckerberg und Matthias Döpfner