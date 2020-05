Facebook Messenger Rooms kommen diese Woche nach Deutschland

Mit Messenger Rooms hat Facebook eine in die hauseigenen Apps integrierte Alternative zu Videokonferenz-Lösungen wie Zoom oder Gruppen-FaceTime angekündigt. Die Funktion soll noch in dieser Woche auch in Deutschland bereitgestellt werden.

Messenger Rooms ist vergangene Woche bereits in den USA, Kanada und Mexiko gestartet. Die Funktion erlaubt es, bis zu 50 Nutzer in einer Videokonferenz zusammenzubringen. Die Gruppen-Videochats können wahlweise über Facebook oder den Facebook Messenger erstellt werden und die Teilnahme ist auch für Nutzer möglich, die nicht über ein Facebook-Konto verfügen.

Messenger Rooms für WhatsApp und Instagram folgt

Die Nutzung der virtuellen Räume unterliegt keinen zeitlichen Beschränkungen. Schon bald soll es auch möglich sein, Messenger Rooms über die Facebook-Apps Instagram und WhatsApp zu erstellen. Die weltweite Freigabe von Messenger Rooms wurde von Facebook-Chef Mark Zuckerberg für diese Woche ankündigt.