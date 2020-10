Facebook bietet erweitertes Gaming-Angebot nicht unter iOS an

Facebook baut sein Gaming-Angebot aus. Mit „Cloud-Game-Streaming“ verspricht das Unternehmen uneingeschränkten und vom jeweiligen Gerät unabhängigen Zugriff auf Spiele. Man werde hier fortan vollständige und kostenlose Mobilspiele in einem überarbeiteten Gaming-Bereich anbieten. Diesbezüglich ergeben sich mit Blick auf iOS-Geräte natürlich Einschränkungen, die zumindest bislang dazu führen, dass das Angebot nur für Android verfügbar ist.

Unter den ersten in diesem Rahmen verfügbaren Titeln finden sich durchaus bekannte Namen. Facebook bietet hier beispielsweise Spiele wie „Asphalt 9: Legends“, „Mobile Legends: Adventure“, „PGA TOUR Golf Shootout“ und „Solitaire: Arthur’s Tale“ an, in den kommenden Wochen sollen weitere Titel wie „Dirt Bike Unchained“ von Red Bull folgen. Zum Start sei es wichtig, mit latenztoleranten Spielen zu beginnen, damit man auch über verschiedene Geräte hinweg eine positive Spielerfahrung gewährleisten könne.

Facebook versucht im Rahmen seiner Gaming-Ankündigung einigermaßen offen zu kommunizieren und macht von Beginn an klar, dass damit kein weiteres Konkurrenzprodukt zu Angeboten wie Google Stadia oder Microsoft xCloud geschaffen werden soll. Vielmehr wolle man ein komfortables Smartphone-Gaming-Erlebnis für jene Situationen bieten, in denen die Nutzung von Konsolen oder PC-Spielen gerade nicht passend ist. Die bereits bekannten Möglichkeiten zum Spielen über den Gaming-Bereich oder den News-Feed in der Facebook-App sollen in diesem Zusammenhang um neue und anspruchsvollere Spielinhalte erweitert werden. In der Beta-Version lässt sich dies von Android oder dem Webbrowser aus hier bereits ausprobieren.

Cloud-Games für iOS derzeit nicht möglich

Fakt ist, dass Facebook die neuen Optionen bis auf Weiteres nicht nativ für iOS anbieten wird. Man arbeite bereits an Alternativen für iPhone-Nutzer, doch sei mit Blick auf Apples Richtlinien diesbezüglich nicht klar, ob sich die Bereitstellung lohnen würde. Auch der mobile Browser sei keine Alternative, da sich mit Safari nur sehr begrenzte Möglichkeiten bieten. Eine Einigung mit Apple scheint kurzfristig nicht zu erwarten. Apple hat den Worten Facebooks zufolge eine eigene Einstellung zu Spielen und hält bei dieser wertvollen Ressource die Zügel fest in der Hand.

Auf iOS werden zwar keine vollständigen Spiele über Facebook zur Verfügung stehen, dafür mit den „Cloud Playable Ads“ jedoch erweiterte Werbebanner. Nachdem es sich hier nicht um einen Spielekatalog im App-Format handelt, sondern lediglich gezielt ausgelieferte Werbung, die kleine Probespiele ermöglicht, steht der Bereitstellung unter iOS offenbar nichts im Weg. Facebook bietet die neuen Anzeigen zunächst ebenfalls noch im Beta-Format an und kooperiert hier mit namhaften Entwicklern, darunter 2K Games, Gameloft und Rovio.