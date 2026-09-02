Wahlhelfer für drei Landtagswahlen
Face The Facts 3.0: Zwei Apps für den Wahlherbst
Für die anstehenden Landtagswahlen stehen zwei bekannte Informationsangebote in aktualisierter Form bereit. Face The Facts erscheint in Version 3.0 und richtet seine Funktionen auf Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern aus. Parallel hat die Bundeszentrale für politische Bildung den Wahl-O-Mat inzwischen ebenfalls für alle drei Wahlen vorbereitet.
Face The Facts baut Kandidatensuche und Scanner aus
Face The Facts 3.0 bündelt die Informationen zu den Spitzenkandidaten der drei Wahlen und ergänzt eine Suche nach Postleitzahl. Nutzer können damit prüfen, welche Kandidatinnen und Kandidaten im eigenen Wahlkreis antreten und welche politischen Positionen sie vertreten. Auch der bereits zum Start der App eingeführte Wahlplakat-Scanner wurde neu entwickelt. Er soll erkannte Personen direkt mit ihrem jeweiligen Profil verknüpfen.
Damit kehrt eine Funktion zurück, die Face The Facts schon bei der Bundestagswahl 2021 geprägt hat. Aus dem damaligen Plakat-Scanner ist inzwischen ein umfangreicheres Politiker-Verzeichnis geworden. Bereits 2023 kamen unter anderem Parteispenden, Bundestagsreden und weitere Profildaten hinzu.
Version 3.0 überarbeitet diese Bereiche erneut. Reden lassen sich nun direkt innerhalb der App aufrufen, Parteispenden verschiedener Parteien miteinander vergleichen. Zudem wurde am Unterbau gearbeitet. Die Anwendung soll schneller starten und sich in den einzelnen Ansichten flüssiger bedienen lassen. Am 6. September steht zunächst die Wahl in Sachsen-Anhalt an. Berlin und Mecklenburg-Vorpommern folgen am 20. September.
Entwickler: Victor Bellu
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Wahl-O-Mat jetzt für alle drei Wahlen verfügbar
Auch beim Wahl-O-Mat ist die Vorbereitung auf den Wahlherbst abgeschlossen. Nachdem die Bundeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt bereits Anfang August freigeschaltet hatte, lassen sich inzwischen auch Berlin und Mecklenburg-Vorpommern auswählen.
Am bekannten Prinzip ändert sich nichts. Nutzer bewerten politische Thesen und gleichen die eigenen Antworten anschließend mit den Positionen der antretenden Parteien ab. Einzelne Aussagen können neutral beantwortet, übersprungen oder stärker gewichtet werden. Die Bundeszentrale für politische Bildung weist dabei darauf hin, dass das Ergebnis keine Wahlempfehlung darstellt, sondern die inhaltlichen Überschneidungen mit den Parteien sichtbar machen soll.
Entwickler: bpb
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Die Face the Facts App klingt wirklich interessant. Wenn das klappt, wäre das eine Sensation bei der Digitalisierung in diesem Land.
Gute App, war nur etwas merkwürdig, dass sie irgendwann Ende letzten Jahres einfach nicht mehr funktionierte.
Sah so aus, als ob sie eingestellt worden wäre. Prima, dass sie nun wieder in V3.0 am Start ist.
Es freut mich wirklich sehr, dass das klappt.
Fakten? Das klingt so letztes Jahrtausend :)