Eye Yay: Neuer Mediaplayer spielt Inhalte des Internet Archive

Das unabhängige Entwickler-Studio Bucket Brigade Software hat mit Eye Yay einen kostenlosen Mediaplayer für iPhone und Co. veröffentlicht, der Audio und Video aus dem Internet Archive direkt in einer nativen App zugänglich macht.

Wer will kann sich die App mit Beispiel-Inhalten füllen lassen

Ziel ist es, öffentlich verfügbare Inhalte komfortabel zu durchsuchen und ohne vorherigen Download direkt abzuspielen. Die Anwendung richtet sich an Nutzer von iPhone, iPad, Mac und Apple TV und setzt auf die systemeigenen Wiedergabefunktionen der Plattformen.

Durchsuchen, sammeln und abspielen

Eye Yay kombiniert Suche, Sammlung und Wiedergabe in einer Anwendung. Inhalte lassen sich gezielt nach Audio oder Video filtern oder nach Sammlungen erkunden. Gefundene Beiträge können der eigenen Mediathek hinzugefügt und später erneut gestartet werden.

Die Suchfunktion spült zahlreiche Inhalte zutage

Die App synchronisiert diese Mediathek über alle unterstützten Geräte hinweg. Für Serienformate wie Hörbücher oder Playlists erkennt die Software doppelt vorhandene Inhalte in verschiedenen Qualitätsstufen und blendet Mehrfachfassungen aus.

Die Wiedergabe selbst ist auf Alltagstauglichkeit ausgelegt. Unterstützt werden unter anderem der Hintergrundbetrieb, die Bild-im-Bild-Wiedergabe sowie das automatische Fortsetzen an der zuletzt gehörten oder gesehenen Stelle. Bei zusammenhängenden Inhalten wechselt die App selbstständig zum nächsten Beitrag. Optional lassen sich Medien für die Offline Nutzung zwischenspeichern. Der Download läuft im Hintergrund weiter und der Abspielstatus bleibt erhalten.

Diese lassen sich sichern und direkt wiedergeben

Das Grundangebot ist dauerhaft kostenlos und kommt ohne Werbung, Abonnements oder Tracking aus. Eine einmalige Unterstützung schaltet zusätzliche Funktionen frei, etwa persönliche Lesezeichen, eine Verwaltung des Offline-Speichers oder eine Blacklist.

Europäische Verfügbarkeit

Auffällig ist zudem die eingeschränkte Verfügbarkeit der Anwendung. Das Entwickler-Studio bietet Eye Yay derzeit offiziell nur in den Vereinigten Staaten an. Hintergrund sind die innerhalb der Europäischen Union verpflichtenden Vorgaben zur Offenlegung persönlicher Daten. Nutzer in Europa können aktuell lediglich über eine TestFlight-Version auf die App zugreifen.

Parallel dazu machen sich die Entwickler Gedanken, wie sich das Angebot künftig auch regulär innerhalb der EU bereitstellen lässt, ohne dass dabei persönliche Angaben veröffentlicht werden müssen.