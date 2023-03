Apples neue AirPods-Pro-Kampagne: Quiet the noise!

Apple hat auf seinem YouTube-Kanal ein neues Werbevideo zur zweiten Generation der AirPods Pro veröffentlicht. Kernbotschaft: Die neue AirPods Pro liefern im Vergleich zur Vorgängergeneration eine um bis zu zweimal bessere, aktive Geräuschunterdrückung. Entsprechend trägt der Clip auch die Überschrift „Quiet the noise!“.

Das 68 Sekunden lange Video setzt auf musikalische Untermalung von Tkay Maidza, die Apples Reklame-Clip mit ihren Track „Where is my Mind?“ auskleidet.

Die AirPods Pro der 2. Generation sind die einzigen AirPods, in denen Apples H2-Chip zum Einsatz kommt. Sowohl in den regulären AirPods der 3. Generation als auch in den klassisch geformten AirPods der 2. Generation kümmert sich noch der H1 Chip um das Processing der Audiosignale.

Aktuell ab 249 Euro zu haben

Die AirPods Pro der 2. Generation kosten im offiziellen Apple Online Store 299 Euro, werden bei Amazon aktuell jedoch schon für 249 Euro angeboten. Im Gegensatz zur ersten Generation verfügen die AirPods Pro 2 über eine zusätzliche Größe bei den mitgelieferten Silikonaufsätzen und gestatten die Lautstärke-Regulierung über den berührungsempfindlichen Bereich am „Stamm“ der AirPods.

Die Laufzeit der Ohrhörer beträgt 6 Stunden, berücksichtigt man auch die Reserve des drahlosen Ladecases, kommt man auf eine Gesamtwiedergabe von 30 Stunden.

Zudem ist die zweite Generation der AirPods Pro das einzige Modell in Apples AirPods-Portfolio, dessen MagSafe Ladecase über einen integrierten Mini-Laut­sprecher und eine Trageband­schlaufe verfügt. Die Lautsprecher ist dabei nicht zur Musikwiedergabe geeignet, sondern dient zum Absondern von Signaltönen, wenn die AirPods verlegt wurden oder auf den bereits zu geringen Akkuladestand aufmerksam gemacht werden soll.