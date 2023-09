Documents-App mit neuem Audio-Editor – allerdings nur für Abo-Kunden

Auch der neue Audio-Editor, den Readdle mit dem jüngsten Update der Documents-Applikation jetzt zur Verfügung gestellt hat, richtet sich an Plus-Nutzer. Diese dürfen sich nun über einen umfangreichen Audio-Editor freuen, der das punktgenaue Trimmen und Schneiden von Audio-Dateien ermöglicht, stille Bereiche aus vorhandenen Dateien entfernen kann und in der Lage ist diese anschließend im MP3-, M4A oder WAV-Format zu sichern.

Um Readdles Documents-App mit vollem Funktionsumfang einsetzen zu können, benötigen Anwender heute das „Documents Plus“-Abonnement, das an unterschiedlichen Stellen innerhalb der Applikation mal für 9,99 Euro pro Monat, mal für 11,99 Euro pro Monat zur Buchung angeboten wird. Nur wer für Documents Plus bezahlt kann die erweiterte PDF-Bearbeitung, den Datei-Export, Passwortschutz und mehr in Anspruch nehmen.

