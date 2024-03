Airbnb: Überwachungskameras werden weltweit verboten

Der Zimmervermittler Airbnb wird ab April nicht nur mit einer neuen Gebührenordnung antreten, die eine neue Servicegebühr für Unterkünfte einführt, das umstrittene US-Unternehmen hat auch seine Datenschutzrichtlinien aktualisiert und eine weltweit gültige Änderung beschlossen, die sich sowohl auf Vermieter als auch auf Mieter auswirken wird.

Keine Indoor-Kameras mehr

Ab 30. April wird Airbnb den Einsatz von Überwachungskameras in Innenräumen vollständig untersagen. Die neuen Richtlinien greifen dabei weltweit. Airbnb will mit der jetzt angekündigten Maßnahme sicherstellen, dass die Privatsphäre der Kunden gewahrt bleibt und gibt an, das Regelwerk für Vermieter gleichzeitig vereinfacht zu haben.

Bislang erlaubte der Zimmervermittler nämlich die Nutzung von Überwachungskameras in Gemeinschaftsbereichen wie Fluren oder Wohnzimmern, setzte aber voraus, dass diese in den Airbnb-Beschreibungen aufgeführt waren. Zudem musste vor der Buchung über das Vorhandensein der Kameras informiert werden. Die Kameras selbst mussten sichtbar platziert und nicht in privaten Bereichen wie Schlafräumen und Badezimmern installiert sein.

Zukünftig gilt: Jegliche Sicherheitskameras innerhalb der bei Airbnb gelisteten Unterkünfte sind (unabhängig von ihrem Standort und ihrem Zweck) nicht mehr erlaubt.

Türklingelkameras bleiben zulässig

Laut Airbnb wird nur ein kleiner Teil der Unterkünfte von den neuen Regeln betroffen sein. Zudem sind Überwachungskameras in Außenbereichen sowie Türklingelkameras weiterhin zulässig, allerdings müssen Gastgeber detailliert über deren Vorhandensein, die Anzahl und die Orte informieren, an denen die Kameras aufgestellt sind. Auch das Vorhandensein von Geräuschpegelmessern müssen Gastgeber zukünftig noch vor der Buchung offenlegen.

Die neuen Regelungen werden am 30. April in Kraft treten. Verstöße gegen die neuen Vorgaben können eine Deaktivierung des eigenen Airbnb-Kontos nach sich ziehen.