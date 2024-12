Eve Light Strip und Weihnachtsbeleuchtung von Govee zum Aktionspreis

Wenn ihr noch schnell ein wenig buntes Licht für die Weihnachtsdekoration braucht, werft mal einen Blick zu Amazon. Derzeit wird der mit HomeKit kompatible Eve Light Strip gerade für 29,95 Euro angeboten. Normalerweise werden dafür 79,95 Euro in Rechnung gestellt.

Wir gehen davon aus, dass das Sonderangebot nur für begrenzte Zeit und auch nur in limitierter Stückzahl verfügbar ist. Seht es uns also nach, wenn der Artikel schnell vergriffen ist.

Der Eve Light Strip wird per WLAN mit dem Heimnetz verbunden. Für den vollen Funktionsumfang inklusive Fernzugriff wird allerdings ein HomePod, ein HomePod mini oder ein Apple TV als HomeKit-Steuerzentrale benötigt. Die Bedienung kann dann entweder über die App des Herstellers, über Apple Home oder auch per Sprachsteuerung mithilfe von Siri erfolgen. Der Leuchtstreifen ist insgesamt zwei Meter lang und kann mit einer maximalen Helligkeit von 1.800 Lumen weiß oder in Farbe leuchten.

Matter-Weihnachtsbeleuchtung von Govee

Wenn es bunter und weihnachtlicher sein soll, empfehlen wir einen Blick in den Amazon-Store von Govee. Die dort in der Abteilung „Weihnachten“ gelisteten Produkte sind nicht nur alle im Preis reduziert, sondern zudem speziell als Weihnachtsdeko ausgelegt – von der Lichterkette für den Tannenbaum bis hin zur Eiszapfenkette für die Dachrinne.

Die meisten Govee-Produkte sind mittlerweile mit Matter kompatibel und lassen sich somit auch in Apple Home einbinden. Allerdings unterstützt Apples Smarthome-Standard nur die grundlegende Bedienung und Farbwahl von Lichtern. Die Govee-App bietet je nach Produkt zahlreiche Zusatzfunktionen. Diese reichen von vorgefertigten oder selbst erstellbaren animierten Beleuchtungsszenarien bis hin zur Musiksteuerung der Lichteffekte.

Auch hier müsst ihr die jeweils aktuellen Preise prüfen. Bei den Govee-Angeboten ist zudem darauf zu achten, dass zum Teil Aktionsgutscheine aktiviert werden müssen, und der tatsächliche Endpreis erst an der Kasse angezeigt wird.