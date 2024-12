Apple plant neue AirTag-Generation für 2025

Apple arbeitet an einer neuen Version seiner Sachenfinder. Die AirTags 2 könnten bereits im kommenden Jahr auf den Markt kommen und die im April 2021 eingeführte erste Generation der Bluetooth-Tracker ablösen.

Die AirTags 2 soll ersten Berichten zufolge mit einem überarbeiteten Ultrabreitband-Chip ausgestattet werden, der eine deutlich höhere Reichweite ermöglichen könnte. Der neue Ultrabreitband-Chip entspricht dem, der auch in den aktuellen iPhone-Generationen (seit dem iPhone 15) verwendeten Standard und könnte die Suche nach verlorenen Objekten erleichtern.

Verdreifachung der bisherigen Distanz

Aktuell können AirTags mithilfe der Funktion „Genaue Suche“ in einem Umkreis von etwa 10 bis 30 Metern geortet werden, abhängig von den Umgebungsbedingungen. Mit der neuen Technologie, die für die nächste Generation vorgesehen ist, könnte sich die Reichweite um ein Vielfaches erhöhen. Branchenquellen sprechen von einer möglichen Verdreifachung der bisherigen Distanz. Das würde bedeuten, dass Nutzer künftig auch auf größere Distanzen präzise Informationen über den Standort eines AirTags erhalten könnten.

Neben der Reichweite könnte die neue Hardware auch Sicherheitsfunktionen verbessern, die bei der Nutzung von Ortungsgeräten zunehmend in den Fokus rücken. Apple hat in der Vergangenheit Maßnahmen implementiert, um Missbrauch, etwa zur unbefugten Verfolgung von Personen, zu erschweren. Ob und in welchem Umfang die neue Generation hier weitere Fortschritte bringt, bleibt abzuwarten.

Die Ultrabreitband-Technologie hat sich seit ihrer Einführung in Mobilgeräten vor einigen Jahren als präzise Lösung für die räumliche Ortung etabliert. Durch die Integration eines leistungsstärkeren Chips könnte Apple das AirTag-System noch zukunftsfähiger machen.

Viererpack für 89 Euro

Konkrete Details zu Preis, Verfügbarkeit oder weiteren Neuerungen hat das Unternehmen bislang nicht offiziell bekannt gegeben. Der Marktstart im nächsten Jahr bleibt somit vorerst eine Vermutung, der der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg jedoch eine hohe Wahrscheinlichkeit zuspricht.

Übrigens: Aktuell lassen sich vier AirTags zum Bestpreis von 89 Euro bei Amazon.de mitnehmen. Apple verlangt für den Viererpack 129 Euro.