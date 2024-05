Welkom in Europa Eurovision Song Contest am Samstag: Abstimmung per App

Am kommenden Samstag ist es wieder soweit. Ab 21:00 Uhr deutscher Zeit wird dann der 68. Eurovision Song Contest (ESC) aus Malmö übertragen und lässt sich unter anderem im Ersten mitverfolgen.

Insgesamt 26 Künstlerinnen, Künstler und Bands treten dann gegeneinander an und sorgen für willkommene Zerstreuung, nette Parties und ein europäisches „Wir“-Gefühl. Traditionell können Zuschauer aus teilnehmenden Ländern während der Show für ihre Lieblingsbeiträge abstimmen. Diese Abstimmung ist während der gesamten Live-Übertragungen des Finales möglich. Hier beginnt die Abstimmungsphase kurz bevor das erste Lied gespielt wird und endet etwa eine halbe Stunde nach dem letzten Beitrag. Abstimmung per App ESC-Fans haben in diesem Jahr auch die Möglichkeit, ihre Stimmen über die offizielle App des ESC abzugeben. Wer über die App abstimmt, wird zudem mit einer speziellen Videobotschaft des Künstlers belohnt, für den gestimmt wurde. Neben der Stimmabgabe über die App können Zuschauer in den teilnehmenden Ländern auch per Anruf, SMS oder über die Webseite esc.vote abstimmen. Laden im App Store ‎Eurovision Song Contest

Entwickler: Union Europeenne de Radio-Television Preis: Kostenlos

Laden Die eigentliche Abstimmungsprozedur ist dabei relativ komplex und wird auf einer eigenen Sonderseite ausführlich erklärt. Grob zusammengefasst läuft das Verfahren wie folgt: Teilnehmer : Zuschauer in 37 Ländern stimmen über 26 Songs ab.

: Zuschauer in 37 Ländern stimmen über 26 Songs ab. Wie abstimmen : Über ESC-App, Telefon, SMS oder online auf esc.vote.

: Über ESC-App, Telefon, SMS oder online auf esc.vote. Abstimmungszeit : Beginnt vor dem ersten Song und endet ca. 30 Minuten nach dem letzten.

: Beginnt vor dem ersten Song und endet ca. 30 Minuten nach dem letzten. Punktevergabe : Jedes Land vergibt 1 bis 12 Punkte an die Top 10 Songs. Nicht-teilnehmende Länder stimmen online ab und ihre Gesamtwertung zählt wie ein zusätzliches Land.

: Jedes Land vergibt 1 bis 12 Punkte an die Top 10 Songs. Nicht-teilnehmende Länder stimmen online ab und ihre Gesamtwertung zählt wie ein zusätzliches Land. Jurybewertung : Jede Jury in den teilnehmenden Ländern vergibt auch 1 bis 12 Punkte basierend auf der zweiten Generalprobe.

: Jede Jury in den teilnehmenden Ländern vergibt auch 1 bis 12 Punkte basierend auf der zweiten Generalprobe. Ergebnispräsentation : Juryergebnisse werden live vorgestellt, gefolgt von den Gesamtpunkten der Publikumsabstimmung.

: Juryergebnisse werden live vorgestellt, gefolgt von den Gesamtpunkten der Publikumsabstimmung. Siegerermittlung : Der Gewinner wird nach Addition aller Punkte ermittelt, bei einem Gleichstand entscheidet die höchste Publikumsbewertung.

: Der Gewinner wird nach Addition aller Punkte ermittelt, bei einem Gleichstand entscheidet die höchste Publikumsbewertung. Besonderheit: Jurys und Publika können nicht für ihr eigenes Land stimmen. https://www.youtube.com/watch?v=MY6bijuKZCU