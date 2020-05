Eufy Türklingel vorerst nicht ohne HomeBase – eufyCam bereitet HomeKit Secure Video vor

Die eufy Video Doorbell ist seit dieser Woche in Deutschland erhältlich. Aktuell allerdings nur im Set mit der HomeBase des Herstellers. Einzeln wird die Video-Türklingel wohl erst im dritten Quartal des Jahres zu kaufen sein – so lauten zumindest bislang die Planungen von Eufy.

Dieser Umstand ist natürlich ärgerlich für Kunden, die bereits eine Sicherheitskamera von Eufy verwenden und daher bereits eine HomeBase installiert haben. Jede HomeBase kann nämlich bis zu vier Kameras – inklusive der Eufy-Türklingeln – verwalten.

Wer nicht warten will, bis die Türklingel auch einzeln als Erweiterung erhältlich ist, muss wohl in den sauren Apfel beißen und sich das Set zulegen. Der Preisnachlass beim Kauf der Klingel ohne HomeBase dürfte ohnehin nicht sonderlich groß ausfallen. Vielleicht wird man die überflüssige HomeBase ja auch über eBay los. Die Eufy-App kommt auch mit mehreren Hubs klar und dies wird dann interessant, wenn jemand mehr als vier Überwachungskameras bei sich in Betrieb nehmen will.

Produkthinweis eufy Security, Kabellose Video-Türklingel mit Akku, 2K HD, ohne monatliche Gebühren, smarte Personenerkennung,... 199,99 EUR

eufyCam: HomeKit-Secure-Video-Optionen werden vorbereitet

Mit Blick auf die Sicherheitskameras von Eufy tut sich auch etwas. Mit der neuen Version der Eufy Security App werden erweiterte Möglichkeiten für die Verwendung der Kameramodelle eufyCam 2 und eufyCam 2C mit HomeKit Secure Video vorbereitet. Allerdings fehlt hier noch das dafür benötigte Firmware-Update für die Kameras.

eufy Cam 2C/2 supports the option of no stream and record locally when HKSV is enabled.

Die Anker-Kameras sind bereits mit HomeKit kompatibel. Für die Videotürklingel ist hierzu noch ein Update erforderlich, die Funktion wird voraussichtlich im Juni nachgeliefert.