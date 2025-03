Europa: Der digitale Führerschein für alle Mitgliedstaaten kommt

Die EU bereitet eine Reform des Fahrerlaubnisrechts vor, mit der unter anderem ein digitaler Führerschein eingeführt werden soll. Eine vorläufige Einigung zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat sieht vor, dass Führerscheine künftig auch in digitaler Form auf mobilen Endgeräten genutzt werden können – etwa über eine App oder die EU-weite digitale Identitätsplattform.

EU driving licences on digital devices

At least 2-year probation period for novice drivers

An EU-wide accompanied driving scheme from age 17

Easier licence exchanges for citizens from non-EU countries

