Deutschlandticket: Verlängerung geplant, Preisanstieg wohl ab 2027

Im Rahmen der Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD zeichnet sich offenbar eine Einigung über den Fortbestand des Deutschlandtickets ab. Dies berichtet die Tagesschau unter Berufung auf Verhandlungskreise.

Preisanstieg wohl ab 2027

So sollen sich die designierten Koalitionspartner auf einen Vorschlag verständigt haben, der vorsieht das Ticket auch in den Jahren 2025 und 2026 zum aktuellen Monatspreis von 58 Euro anzubieten. Ab dem Jahr 2027 sei eine schrittweise Anpassung des Preises vorgesehen, die unter sozialen Gesichtspunkten erfolgen solle.

Die Finanzierung soll zwischen Bund und Ländern nach einem festen Verteilungsschlüssel erfolgen, um mehr Berechenbarkeit für alle Beteiligten zu schaffen. Aktuell sei die finanzielle Absicherung nur bis Ende 2025 gewährleistet. Eine verbindliche Regelung für die Zeit danach liege bislang nicht vor. Der Vorschlag soll aus einer Facharbeitsgruppe stammen, die Entscheidung darüber soll nun auf Ebene der Parteiführungen fallen.

Neben dem Deutschlandticket wird wohl auch eine größere Umstrukturierung bei der Deutschen Bahn diskutiert. Eine vollständige Aufspaltung des Konzerns sei dabei jedoch nicht vorgesehen. Vielmehr soll die gemeinwohlorientierte Infrastruktursparte organisatorisch klarer vom übrigen Geschäft getrennt werden. Geplant ist eine schlankere Unternehmensstruktur.

TicketPlus+ mit MILES und Bold

TicketPlus+, die erweiterte Deutschlandticket-App des Berliner Start-ups AllRide, kombiniert das Deutschlandticket mit zusätzlichen Sharing-Angeboten – und hat diese in den zurückliegenden Wochen weiter ausgebaut. Nach der Integration von MILES-Carsharing profitieren Abonnenten nun monatlich von einem 5-Euro-Guthaben für MILES-Fahrzeuge, verfügbar unter anderem in Berlin, Hamburg, Köln und München.

ifun.de hatte bereits im vergangenen Jahr über die Einführung von TicketPlus+ berichtet. Die App bietet zum Preis des regulären Deutschlandtickets (58 Euro) nicht nur Zugriff auf Bus, Bahn und Regionalzüge, sondern auch Freiminuten für E-Scooter und E-Bikes. Ein wichtiger Schritt war dabei auch die im laufenden Monat bekanntgegebene Kooperation mit Bolt.

Mit der laufenden Erweiterung durch Partner wie Bolt und MILES will AllRide die App als zentrale Mobilitätsplattform etablieren. Das Unternehmen sieht das Modell bereits als wirtschaftlich tragfähig an und plant, weitere Anbieter in das System zu integrieren.