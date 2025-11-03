Digitale Kinderbücher auf Abruf: Polylino 2.0 mit neuer App-Version

Die App Polylino richtet sich an Kinder im Kita- und Grundschulalter und stellt eine digitale Sammlung aus fast 2.000 Bilderbüchern zur Verfügung. Viele dieser Titel stammen von bekannten Kinderbuchverlagen und lassen sich nach Alter, Themengebiet oder Autor filtern.

Inhalte wie „Pettersson und Findus“, „Der Rabe Socke“ oder „Willi Wiberg“ gehören ebenso zum Angebot wie zahlreiche weniger bekannte Geschichten. Neben der Möglichkeit, Bücher selbst vorzulesen oder durchzublättern, lässt sich eine Vorlesefunktion aktivieren, bei der die App den Text vorträgt und automatisch umblättert. Dabei wird der gesprochene Text mitlaufend angezeigt, was das Zuhören und Mitlesen erleichtert.

Neues Design und praktische Filterfunktionen

Mit der Version 2.0 wurde Polylino technisch und visuell überarbeitet. Die App bietet nun einen Tag- und Nachtmodus sowie neue Filterfunktionen zur besseren Orientierung. Ein Lesezeichen-Feature wurde ergänzt. Das überarbeitete Design wirkt auf aktuellen iPhone-Modellen stellenweise noch nicht ganz flüssig, die Entwickler arbeiten jedoch an weiteren Optimierungen.

Am liebsten nutzen wir Polylino auf dem iPad, doch auch auf dem iPhone ist die App regelmäßig im Einsatz. Gerade unterwegs hat sich das digitale Bücherregal schon mehrfach bewährt, etwa in unerwarteten Wartezimmermomenten oder wenn eine längere Stausituation überbrückt werden musste und gerade kein klassisches Buch griffbereit war. Da sich die Inhalte vorab herunterladen lassen, funktioniert das Vorlesen auch ohne Internetverbindung.

Mehrsprachigkeit und Bibliothekszugang

Ein zentrales Merkmal der App ist das umfangreiche Sprachangebot. Viele Bücher liegen nicht nur auf Deutsch, sondern auch in weiteren Sprachen vor. Darunter finden sich unter anderem Türkisch, Arabisch, Russisch, Englisch oder Schwedisch. Kinder können so Geschichten in ihrer Muttersprache hören oder neue Sprachen entdecken.

Der Zugang zur App erfolgt in vielen Fällen über öffentliche Bibliotheken. Mit einem gültigen Bibliotheksausweis lässt sich die Anwendung freischalten und kostenfrei nutzen. Polylino eignet sich dadurch nicht nur für den Einsatz in Bildungseinrichtungen, sondern auch für Familien, die regelmäßig auf digitale Vorlesebücher zugreifen möchten.