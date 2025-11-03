iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 724 Artikel

Vorlesen oder Zuhören mit Bibliotheksausweis

Digitale Kinderbücher auf Abruf: Polylino 2.0 mit neuer App-Version
Artikel auf Mastodon teilen.
5 Kommentare 5

Die App Polylino richtet sich an Kinder im Kita- und Grundschulalter und stellt eine digitale Sammlung aus fast 2.000 Bilderbüchern zur Verfügung. Viele dieser Titel stammen von bekannten Kinderbuchverlagen und lassen sich nach Alter, Themengebiet oder Autor filtern.

Polylino App 0

Inhalte wie „Pettersson und Findus“, „Der Rabe Socke“ oder „Willi Wiberg“ gehören ebenso zum Angebot wie zahlreiche weniger bekannte Geschichten. Neben der Möglichkeit, Bücher selbst vorzulesen oder durchzublättern, lässt sich eine Vorlesefunktion aktivieren, bei der die App den Text vorträgt und automatisch umblättert. Dabei wird der gesprochene Text mitlaufend angezeigt, was das Zuhören und Mitlesen erleichtert.

Neues Design und praktische Filterfunktionen

Mit der Version 2.0 wurde Polylino technisch und visuell überarbeitet. Die App bietet nun einen Tag- und Nachtmodus sowie neue Filterfunktionen zur besseren Orientierung. Ein Lesezeichen-Feature wurde ergänzt. Das überarbeitete Design wirkt auf aktuellen iPhone-Modellen stellenweise noch nicht ganz flüssig, die Entwickler arbeiten jedoch an weiteren Optimierungen.

Polylino App 1

Am liebsten nutzen wir Polylino auf dem iPad, doch auch auf dem iPhone ist die App regelmäßig im Einsatz. Gerade unterwegs hat sich das digitale Bücherregal schon mehrfach bewährt, etwa in unerwarteten Wartezimmermomenten oder wenn eine längere Stausituation überbrückt werden musste und gerade kein klassisches Buch griffbereit war. Da sich die Inhalte vorab herunterladen lassen, funktioniert das Vorlesen auch ohne Internetverbindung.

Mehrsprachigkeit und Bibliothekszugang

Ein zentrales Merkmal der App ist das umfangreiche Sprachangebot. Viele Bücher liegen nicht nur auf Deutsch, sondern auch in weiteren Sprachen vor. Darunter finden sich unter anderem Türkisch, Arabisch, Russisch, Englisch oder Schwedisch. Kinder können so Geschichten in ihrer Muttersprache hören oder neue Sprachen entdecken.

Polylino App 2

Der Zugang zur App erfolgt in vielen Fällen über öffentliche Bibliotheken. Mit einem gültigen Bibliotheksausweis lässt sich die Anwendung freischalten und kostenfrei nutzen. Polylino eignet sich dadurch nicht nur für den Einsatz in Bildungseinrichtungen, sondern auch für Familien, die regelmäßig auf digitale Vorlesebücher zugreifen möchten.

Laden im App Store
Polylino
Polylino
Entwickler: ILT Inläsningstjänst AB
Preis: Kostenlos
Laden

03. Nov. 2025 um 10:47 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    5 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Danke für den Tipp!
    Unser Bibliothek wird unterstützt, und genau in den von euch beschrieben Situationen (Stau, Wartezimmer) habe ich mir so etwas schon oft gewünscht.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Geht im Übrigen auch nur mit 6 bibs und nrw is nicht dabei.

    Antworten Melden

  • Gibt es eine Übersicht, welche Bibliothek da „mitmacht“?
    Irgendwie sind diese Infos nicht so einfach zu finden, oder ich nutze die falschen Suchbegriffe.
    Das hättet ihr ruhig mal verlinken können, @ifun.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42724 Artikel in den vergangenen 6641 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven