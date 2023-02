Eufy bereitet den Verkauf seiner Wandlicht-Kameras vor

Die beiden neuen Licht-Kamera-Kombinationen sind mit Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel. Apple Home wird dem Hersteller zufolge „aktuell“ nicht unterstützt. Eufy hält sich mit dieser Aussage zwar alle Türen offen, man sollte allerdings keinesfalls zwingend davon ausgehen, dass hier tatsächlich noch eine entsprechende Erweiterung folgt. Auch funktionieren die beiden Kameras unabhängig von einer Anker Homebase, in der ersten Ankündigung war noch die Rede von einer optionalen Anbindung an die Homebase 3, davon ist zumindest in der in der aktuellen Produktbeschreibung nicht mehr die Rede.

Die kleinere, über einen integrierten Akku mit Strom versorgte Solar Wall Light Cam S120 ist ebenfalls mit einer integrierten Sirene ausgestattet, der integrierte Bewegungsmelder deckt allerdings nur einem Radius von rund 7,5 Metern ab und auch der mit verbaute LED-Scheinwerfer ist mit 300 Lumen deutlich schwächer. Hier spricht der Hersteller von einer generellen Akkulaufzeit von bis zu 60 Tagen, wobei das ergänzende Solarpanel in nur zwei Stunden ausreichend Strom für einen Tag Laufzeit bereitstellen soll. In der S120 ist ebenfalls eine 2K-Kamera verbaut, die allerdings nur über 120 Grad Weitwinkel verfügt.

