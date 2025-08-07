AirPods: iOS 26 bringt neue Anzeige für den Ladezustand

Mit der Einführung von iOS 26 wird Apple offenbar die Funktionalität seiner AirPods um eine verbesserte visuelle Rückmeldung zum Ladezustand erweitern. Verbessert wird die LED-Anzeige das Ladecase der AirPods, das künftig differenzierter darüber informieren soll, ob sich die Ohrhörer oder das Case selbst gerade im Ladevorgang befinden oder bereits vollständig geladen sind.

Die neue Funktion betrifft wohl vor allem die aktuellen AirPods Pro 2 und die AirPods der 4. Generation. Erstmals unterscheiden die Ohrhörer dabei drei verschiedene Statusleuchten: Ein grünes Licht signalisiert, dass der Ladeprozess abgeschlossen ist. Ein gelbes Licht weist darauf hin, dass derzeit geladen wird. Eine orangefarbene Anzeige informiert darüber, dass man die Hülle aufladen soll.

Während Grün und Gelb auch in der aktuellen Apple-Dokumentationen bereits auftauchen, ist die Einführung der orangefarbigen Statusanzeige eine Neuerung. Unklar bleibt bislang, wie deutlich sich Gelb und Orange im Alltag voneinander unterscheiden lassen. Laut Apples aktueller Supportseite lässt sich der Ladezustand auch durch Antippen des Case anzeigen, etwa wenn es auf einer Ladematte liegt.

Erweiterte Hinweise durch iOS-Benachrichtigungen

Parallel zur neuen Farbskala ergänzt iOS 26 die Ladehinweise um systemseitige Mitteilungen. Nutzer erhalten fortan Push-Nachrichten, sobald die Akkus der AirPods leer werden oder vollständig geladen sind. Diese Informationen erinnern in ihrer Darstellung an die bekannten Hinweise im Bereich der Dynamic Island, treten fortan jedoch auch als eigenständige Benachrichtigungen in Erscheinung.

Apple reagiert damit auf den Wunsch vieler Anwender, den Batteriestatus der drahtlosen Ohrhörer einfacher überwachen zu können. Das neue System soll dafür sorgen, dass Nutzer nicht mehr auf das Öffnen des Ladecase oder die manuelle Abfrage über das Kontrollzentrum angewiesen sind.