Farbsystem für mehr Klarheit beim Laden
AirPods: iOS 26 bringt neue Anzeige für den Ladezustand
Mit der Einführung von iOS 26 wird Apple offenbar die Funktionalität seiner AirPods um eine verbesserte visuelle Rückmeldung zum Ladezustand erweitern. Verbessert wird die LED-Anzeige das Ladecase der AirPods, das künftig differenzierter darüber informieren soll, ob sich die Ohrhörer oder das Case selbst gerade im Ladevorgang befinden oder bereits vollständig geladen sind.
Die neue Funktion betrifft wohl vor allem die aktuellen AirPods Pro 2 und die AirPods der 4. Generation. Erstmals unterscheiden die Ohrhörer dabei drei verschiedene Statusleuchten: Ein grünes Licht signalisiert, dass der Ladeprozess abgeschlossen ist. Ein gelbes Licht weist darauf hin, dass derzeit geladen wird. Eine orangefarbene Anzeige informiert darüber, dass man die Hülle aufladen soll.
Während Grün und Gelb auch in der aktuellen Apple-Dokumentationen bereits auftauchen, ist die Einführung der orangefarbigen Statusanzeige eine Neuerung. Unklar bleibt bislang, wie deutlich sich Gelb und Orange im Alltag voneinander unterscheiden lassen. Laut Apples aktueller Supportseite lässt sich der Ladezustand auch durch Antippen des Case anzeigen, etwa wenn es auf einer Ladematte liegt.
Erweiterte Hinweise durch iOS-Benachrichtigungen
Parallel zur neuen Farbskala ergänzt iOS 26 die Ladehinweise um systemseitige Mitteilungen. Nutzer erhalten fortan Push-Nachrichten, sobald die Akkus der AirPods leer werden oder vollständig geladen sind. Diese Informationen erinnern in ihrer Darstellung an die bekannten Hinweise im Bereich der Dynamic Island, treten fortan jedoch auch als eigenständige Benachrichtigungen in Erscheinung.
Apple reagiert damit auf den Wunsch vieler Anwender, den Batteriestatus der drahtlosen Ohrhörer einfacher überwachen zu können. Das neue System soll dafür sorgen, dass Nutzer nicht mehr auf das Öffnen des Ladecase oder die manuelle Abfrage über das Kontrollzentrum angewiesen sind.
Die Mitteilung über Push ist ja längst überfällig, bei der Watch geht es ja auch so.
Völlig inkonsistent bisher und ein Schritt in die richtige Richtung.
Eine Watch schickt definitiv keine Push Benachrichtigung an das iPhone wenn sie voll geladen ist… schön wär’s aber.
Wenn meine Watch vollgeladen ist, dann erscheint auf meinem iPhone eine Push Mitteilung, dass die Watch vollständig geladen ist.
Doch. Bekomme jedes Mal eine Push: „Deine Apple Watch ist vollständig geladen“ (Ultra 2)
Also ich habe ne Benachrichtigung auf dem iPhone, wenn die Watch vollgeladen ist.
Die erscheint aber ehe stumm. Je nachdem was du genau meinst, hast du recht oder nicht.
Doch, macht sie
@Dennis das stimmt nicht. Wenn meins voll geladen ist, bekomme ich eine Nachricht über mein iPhone das die watch voll geladen ist. Nutze selber AW9
Auch ich erhalte eine Nachricht bei 100% AW7
@Dennis: Also ich bekomme auch keine Benachrichtigung aufs iPhone wenn meine Apple Watch vollständig geladen ist.
Selbst mit meiner AW4 bekomme ich auf meinem iPhone einen Banner eingeblendet wenn die Uhr vollständig geladen ist.
und im Zweifel kann man mit nem Kurzbefehl sich den Akkustand vom Entladen und Laden durchgeben lassen.
Welche Farbe?
Also bei der Watch ist das erst seit kurzem bei mir. Vielleicht seit knapp 2 Monaten.
Bei mir seit mindestens ein Jahr wenn nicht sogar länger.
Das hat sehr lange nicht mehr richtig funktioniert und klappt erst seit einem iOS-/WagchOS-Update wieder bei allen zuverlässig…die Funktion gibt es bei der Watch schon lange.
Bei mir ist das von Anfang an (AW9).
Ich hab aber zusätzlich auf dem Startbildschirm ein Widget über den Ladezustand der Watch.
Oh, da freue ich mich. Ich merke oft nicht, wenn mein AirPod Case leer ist.
Wenn due AirPods aus dem Case nimmst und die LED am Case eine Zeit lang orange leuchtet, weißt du, dass es Zeit ist das Case zu laden. Ist es nahezu voll, ist die LED grün.
Gut wäre doch eine Info wenn ladestand unter 20% fällt oder noch besser, wenn ich das einstellen könnte
Genau diese Funktion ist integriert aber im Text leider falsch beschrieben. Orange signalisiert, dass das Case geladen werden soll.
Na endlich! Aber wohl nicht für die Pros der ersten Generation oder?
Ja.
Da solltet ihr den Text noch mal anpassen, orange signalisiert, dass das Case geladen werden soll und nicht, dass es an der Stromversorgung hängt.
„The AirPods charging case now more clearly indicates charging status and AirPods will remind you when it’s time to charge.“
Wow, eine Anzeige die mir zeigt das ich ein Kabel eingesteckt habe oder das Case auf einem Charger liegt. Zu wissen, dass ich das getan habe, schaffe ich gerade noch selber.
Lies mal die vorherigen Kommentare… da haben einige die Apple-Texte zu den Funktionen/Anzeige mal genau übersetzt.
Weiss jemand, warum bei mir die Beta 5 nicht zum Installieren angezeigt wird?
Die Beta 4 läuft schon seit einiger Zeit.
Sollen endlich mal eine anständige Anzeige für den Akkuladezustand an dem Case bringen. Dieses grün, orange, rot – damit kann ich wenig anfangen.