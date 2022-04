Bosch Smart Home: Automationen starten auch über den Universalschalter

Bosch Smart Home unterstützt Apple HomeKit und hat sich als eine der zuverlässigsten Lösungen in diesem Bereich erwiesen. Das System setzt auf einen per Kabel mit dem Heimnetz verbundenen Controller, der über Funkt mit den einzelnen Komponenten kommuniziert. Auf diese Weise sind gleichermaßen schnelle Schaltzeiten und eine hohe Reichweite garantiert. Die einzelnen Bosch-Komponenten werden dann vom Controller an HomeKit übergeben und lassen sich so auch über Apples Home-App kontrollieren und bedienen.

Darüber hinaus erweitert Bosch mit den aktuellen Software-Updates den Leistungsumfang des Systems im Zusammenspiel mit Alexa und Google Home. Hier lässt sich nun auch der Status der Tür-/Fensterkontakte abfragen und die von Bosch-Komponenten gemessene Temperatur wird in den Apps von Alexa und Google Home angezeigt. Mit Blick auf die Integration von Alexa hat Bosch zudem die Verknüpfung der Sprachsteuerung vereinfacht und in den Partner-Bereich der iOS-App integriert.

Versenden Sie etwa Push-Nachrichten auf Knopfdruck oder versehen Aktionen mit einer Verzögerungszeit. Mit ein- und derselben Taste führen Sie, in Kombination mit Bedingungen, sogar unterschiedliche Aktionen aus, z.B. in Abhängigkeit von Tageszeit oder Wochentag.

Wenn man den Universalschalter von Bosch in der heimischen Smarthome-Umgebung nutzt, lässt sich dieser über die App des Herstellers jetzt in erweitertem Umfang konfigurieren:

