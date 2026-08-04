Eufy senkt die Preise seiner Indoor-Kameras

Nach einer längeren Phase mit weitgehend stabilen Preisen hat Eufy mehrere seiner Überwachungskameras reduziert. Die Aktion umfasst sowohl günstige Einsteigermodelle als auch die höher aufgelöste Dual-Kamera S350. Besonders interessant bleibt die Indoor Cam E220, die weiterhin zu den günstigsten Überwachungskameras mit Unterstützung für Apple Home zählt.

HomeKit-Kamera wieder für knapp 35 Euro

Die schwenk- und neigbare Indoor Cam E220 kostet aktuell 34,99 Euro statt 44,99 Euro. Das Modell nimmt Videos mit 2K-Auflösung auf, erkennt Personen und Haustiere und kann erfassten Bewegungen automatisch folgen. Aufnahmen lassen sich auf einer eingelegten Speicherkarte oder über das RTSP-Protokoll auf einem Netzwerkspeicher sichern.

Über Apple Home kann die Kamera auch in Apples Smart-Home-Plattform eingebunden werden. Dort steht unter anderem der Zugriff über die Home-App zur Verfügung. Der volle Funktionsumfang wird jedoch weiterhin über Eufys eigene Anwendung angeboten. Diese informiert per Push-Mitteilung über Bewegungen, zeigt Vorschaubilder an und ermöglicht den Zugriff auf gespeicherte Ereignisse. Wir haben das Modell Anfang 2025 ausführlich getestet.

Die E220 bleibt damit eine preiswerte Alternative zur neueren Indoor Cam E30. Diese bietet eine 4K-Auflösung und eine modernere Motorisierung, reduziert die Bildqualität bei der Nutzung von Apple Home oder RTSP allerdings ebenfalls auf 1080p.

Produkthinweis eufy Indoor Cam E220, Überwachungskamera Innen, 2K Überwachungskamera Innen 34,99 EUR 44,99 EUR

C31 und S350 ebenfalls günstiger

Die erst im Frühjahr vorgestellte Eufy C31 kostet derzeit 39,99 Euro statt 59,99 Euro. Sie lässt sich sowohl in Innenräumen als auch in geschützten Außenbereichen einsetzen und verfügt über eine IP66-Zertifizierung. Die Kamera nimmt Videos in Full HD auf, bietet eine Rundumsicht mit automatischer Objektverfolgung und kann Personen, Haustiere sowie Geräusche wie Babyweinen erkennen.

Gespeichert wird lokal auf microSD-Karten mit bis zu 256 Gigabyte. Alternativ lässt sich die Kamera mit Eufys HomeBase Mini verbinden. Eine Integration in Apple Home bietet die C31 allerdings nicht.

Mit 29,99 Euro statt 39,99 Euro ist die Indoor Cam C220 aktuell das günstigste Modell der Aktion. Die höher positionierte Indoor Cam S350 wurde von 129 Euro auf 79 Euro reduziert. Sie kombiniert ein Weitwinkelobjektiv mit einer zusätzlichen Telekamera, bietet 4K-Aufnahmen und einen achtfachen Hybridzoom. Die Kamera unterstützt inzwischen auch RTSP, verzichtet jedoch weiterhin auf Apple Home. Bereits bei ihrer Einführung fiel der Mehrwert des zweiten Objektivs im Innenbereich eher begrenzt aus, während der Preis deutlich über dem der E220 lag.

Alle vier Modelle lassen sich ohne Abonnement betreiben. Aufnahmen können lokal gespeichert werden, während Eufys App den Livezugriff, Ereignismeldungen und die Zwei-Wege-Kommunikation übernimmt. Wir haben die S350 und die E220 selbst im Einsatz. Aufnahmen und Benachrichtigungen sind zuverlässig, die Kameras selbst empfehlenswert.