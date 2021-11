Eufy Pet Dog Cam: Haustier-Kamera verteilt Snacks

Der Smart-Home-Ausrüster Eufy hat eine neue Haustier-Kamera angekündigt, die in der Lage ist kleine Leckerli zu verteilen. Während die neue Kamera in den Vereinigten Staaten bereits in den Verkauf geht, müssen sich deutsche Anwender noch eine Weile gedulden, können sich in der Zwischenzeit aber schon mal durch die technischen Spezifikationen der Eufy Pet Dog Cam lesen.

So handelt es sich bei der Überwachungskamera um eine 1080p-Kamera mit 2,5x Zoom-Funktion, die über eine fixe Weitwinkel-Perspektive verfügt und keine Neigung zulässt. Dafür bringt die Eufy Pet Dog Cam jedoch eine Bewegungserkennung mit und gestattet eine Rotation der Kamera um 270°.

Drei Abwurf-Entfernungen

Per 2-Wege-Audio-Kommunikation lässt sich Kontakt zum Wohnraum aufnehmen, der gleichzeitig auf anschlagendes Bellen und registrierte Bewegung hin überwacht werden kann. Ein lokaler Speicher von 16 GB zeichnet alle Vorkommnisse vor der Kameralinse auf.

Alleinstellungsmerkmal der Eufy Pet Dog Cam im Portfolio der Anker-Tochter ist ein Mechanismus zum Ausgeben von kleinen Hunde-Snacks, der diese in drei unterschiedliche Entfernungen „werfen“ kann.

Ein möglicher Einsatzzweck wäre hier etwa das abtrainieren von plötzlichen Bell-Attacken, die von Geräuschen im Hausflur ausgelöst werden. Mit Hilfe entsprechender iPhone-Mitteilungen der Eufy Pet Dog Cam könnten diese auch unterwegs registriert und dann aus der Ferne mit gut gemeinten Audio-Aufforderungen und einem belohnenden Leckerli des Hundebesitzers abtrainiert werden.

Gleiche Zielgruppe wie RoboVac X8 Hybrid

Die Eufy Pet Dog Camera D605, so die offizielle Typen-Bezeichnung, ist in den USA aktuell für 249,99 Dollar in den Markt gestartet und richtet sich an die gleiche Zielgruppe, die auch der neue Saugroboter RoboVac X8 Hybrid ansprechen soll. Mit zwei verbauten Turbinen und einer Saugleistung von fast 4000Pa hat auch dieser Hundebesitzer auf dem Radar, die mit haarigen Vierbeinern zusammenleben.