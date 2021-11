BTR AMP: Leistungsfähige Player-App für die eigene Musiksammlung

Im Vergleich zu anderen Musik-Apps für das iPhone kann BTR AMP mit seiner enormen Flexibilität glänzen. Dies beginnt bei den unterstützten Formaten, so lässt sich neben klassischen MP3-Dateien auch Musik in den Formaten M4A, M4B, MP4, AAC, FLAC, ALAC, AIFF und AIF abspielen. Ähnlich tolerant zeigt sich die App wenn es darum geht, die Songs aufs iPhone zu übertragen. Neben dem Standard-Zugriff auf die in der Musik-App lokal oder der iCloud gespeicherte Musiksammlung unterstützt BTR AMP auch das Übertragen von Songs über Windows SMB, Google Drive, WebDAV sowie Apples Dateien-App .

Insert

You are going to send email to