Eufy C28: Neuer Mittelklasse-Saugroboter mit Wischfunktion

Mit dem Eufy C28 startet heute der neueste Reinigungsroboter der Anker-Tochter in den Markt. Der Hersteller positioniert das Gerät als neues Mittelklassemodell und bietet den C28 für kurze Zeit zum Einführungspreis von 499 Euro an. Als Zielgruppe werden Anwender definiert, die neben einer hohen Saugleistung auch Wert auf eine integrierte Wischfunktion und möglichst wenig manuelle Wartung legen.

Eufy hat hier erstmals die sonst nur in seinen Premium-Modellen eingesetzte HydroJet-Technologie in einem günstigeren Gerät verbaut. Dabei kommt eine rotierende Wischrolle zum Einsatz, die während des Betriebs kontinuierlich mit Frischwasser gereinigt wird. Auf diese Weise soll eine gleichmäßig saubere Wischfläche erzielt und verhindert werden, dass aufgenommener Schmutz erneut auf dem Boden verteilt wird.

Selbstreinigung in der Basisstation

Im Lieferumfang ist eine kombinierte Reinigungs- und Servicestation enthalten. Diese sorgt dafür, dass das Staubfach automatisch entleert, die Wischrolle gesäubert und getrocknet sowie das Schmutzwasser aus dem Sauger abgepumpt wird. Zugleich wird darüber auch der interne Wassertank des Saugers mit Frischwasser aufgefüllt.

Bei der Trockenreinigung kommen 15.000 Pascal Saugleistung zum Einsatz, für die auch hartnäckiger Staub und Tierhaare kein Problem darstellen soll. Der C28 arbeitet dabei mit einer geteilten Bürste, die das Verheddern von Haaren bestmöglich reduzieren soll. Dementsprechend soll der neue Sauger auch gut für den Einsatz in Tierhaushalten geeignet sein.

Navigation ohne Kamera

Bei der Navigation setzt der Eufy C28 auf Lasertechnologie und verzichtet auf eine zusätzliche Kamera. Auf dieser Basis ist erfahrungsgemäß eine zuverlässige und exakte Navigation auch bei Dunkelheit möglich. Allerdings werden Hindernisse mit einer geringen Höhe, beispielsweise Kabel, Socken oder auch Personenwaagen schlecht oder gar nicht erkannt.

Bedient wird das Gerät klassisch per Tastendruck oder per App. Die App-Anbindung bietet neben den üblichen Kartierungs- und Automatisierungsfunktionen auch die Möglichkeit, gezielt auf Art und Intensität der Reinigung Einfluss zu nehmen.

Der Eufy C28 lässt sich direkt in Amazon Alexa und Google Home einbinden. Apple Home bleibt außen vor, wer das Gerät per Siri steuern will, kann von den in der Eufy-App verfügbaren Siri-Kurzbefehlen Gebrauch machen.