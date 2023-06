Apple bereitet das wohl letzte Update für iOS 16 vor

Die Funktion richtet sich dann aber auch vornehmlich an Nutzer, die einer besonderen Bedrohung durch hoch entwickelte und womöglich staatlich unterstützte Angriffe ausgesetzt sind. Apple nennt hier Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und Regierungsmitglieder als potenziell gefährdete Personen. Mit der Kontaktschlüsselbestätigung haben iMessage-Nutzer die Möglichkeit, gegenseitig sogenannte Kontaktschlüssel abzugleichen um sicherzustellen, dass sie tatsächlich gegenseitig selbst kommunizieren. In der Folge wird im Chat eine Warnung angezeigt, falls ein weiteres Gerät eingeschleust wird, um die Unterhaltung zu überwachen.

iOS 16.6 könnte gemeinsam mit den ebenfalls in neuen Testversionen an Entwickler ausgegebenen Betriebssystemem iPadOS 16.6, watchOS 9.6, macOS 13.5 und tvOS 16.6 bei seiner endgültigen Freigabe dann auch schon das letzte Update für die betreffenden Apple-Geräte sein, bevor im Herbst dann der große Sprung auf iOS 17 & Co. kommt.

