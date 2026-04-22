Apple stellt iOS 26.4.2 zur Installation bereit

Apple hat erneut ein außerplanmäßiges iOS-Update veröffentlicht, das Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen für iOS 26 enthält. iOS 26.4.2 lässt sich über die Systemeinstellungen laden und installieren.

Bislang sind keine konkreten Neuerungen oder Verbesserungen bekannt, die mit dem Update zusammenhängen. Sobald hier konkrete Informationen verfübar sind, informieren wir darüber. Apple dürfte in Kürze auch Details zu den enthaltenen Sicherheitsverbesserungen veröffentlichen.

Für das iPad steht analog dazu iPadOS 26.4.2 zum Download bereit. Auf dem Mac wird uns noch kein entsprechendes Update angezeigt.