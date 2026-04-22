Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen
Apple stellt iOS 26.4.2 zur Installation bereit
Apple hat erneut ein außerplanmäßiges iOS-Update veröffentlicht, das Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen für iOS 26 enthält. iOS 26.4.2 lässt sich über die Systemeinstellungen laden und installieren.
Bislang sind keine konkreten Neuerungen oder Verbesserungen bekannt, die mit dem Update zusammenhängen. Sobald hier konkrete Informationen verfübar sind, informieren wir darüber. Apple dürfte in Kürze auch Details zu den enthaltenen Sicherheitsverbesserungen veröffentlichen.
Für das iPad steht analog dazu iPadOS 26.4.2 zum Download bereit. Auf dem Mac wird uns noch kein entsprechendes Update angezeigt.
Woher habt ihr die Info, dass das Update außerplanmäßig veröffentlicht wurde?
Sie kennen den Plan
Wahrscheinlich weils nicht in den Medien verbreitet worden ist vorab und ein .-. Update ist…
Und es Mittwoch ist :-)
Versionen die nicht öffentlich oder unter Appentwicklern getestet wurden gelten als außerplanmäßig.
Vielleicht hat iFun einen mitarbeite, der ganzen Tag nix anderes macht als in den Einstellungen sie Seite zu aktualisieren
…and it’s snappy!
Ich hoffe das fixt endlich, dass das Scrollen vom iPhone 18 Pro Max nicht plötzlich ins Stocken gerät.
Woher hast Du denn das iPhone 18 Vor-Serien Modell ;-)
Bei meinem iPhone 20 funktioniert seit dem update die 300hz Heizung nicht mehr puh
Nicht dass du das iPhone 18 Pro von Aliexpress gekauft hast :-)
Ich hatte seit dem letzten Update den ungewöhnlichen Effekt, dass mein CarlinKit hin und wieder ausgestiegen ist, was ich gar nicht kannte. Ich hatte schon einen Hardware-Fehler in Betracht gezogen, bis ich auf die Idee kam, einfach mal das iPhone neu zu starten. Und jedesmal ging’s dann sofort wieder. Irgendwas muss sich da eingeschlichen haben und hoffentlich ist es mit dem neuen Update wieder weg…
Bei mir genauso! CarLink Mini, teilweise 3 mal Absturz immer am Anfang der Fahrt. Danach gehts dann problemlos..
Und wir machen das iphone 17 pro usw,,,wieder etwas langsamer, kommt ja bald das 18er raus.
Die Strategie geht immer wieder auf…
Bei meinem 15 pro fällt mir das auch immer wieder auf. Echt schade.
Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten. ;-)
Das ist die Frage.
Man bräuchte einfach die Animation paar ms langsamer machen.
Ich erinnere mich an früher als jailbreak möglich war.
Da konnte man die Animation komplett ausschalten und bei Apps Ordnern war z.B. sofort nach dem touch offen.
Das kam einen dann irre schnell vor.
Selten so einen blödsinn gelesen
Dauert noch relativ lange, bis es eingespielt ist.
Gerade das Update gemacht und es ist kaum zu glauben, aber das Ruckeln zur und von der Widget Seite ist zurück. Und das leider ziemlich heftig. Noch jemand?
Hab ich seit Tag 1 auf dem 17 Pro Max.
Nicht nur von der Widget Seite aus, sondern auch von Seite 1 auf 2 und zurück. Mega nervig, vor allem dass es scheinbar keine Lösung dafür gibt. Aber was soll man auch erwarten bei so einem günstigen 0815 Handy.
Habe bei meinem iPhone 16 nichts davon. Nicht auf 26.4.2 und nicht davor.
Butterweich auf meinem 15 PM. Am besten wartest du mal die Nacht ab, bis das Update fertig indexsiert hat. Unabhängig davon war bei Reddit zu lesen, dass die neuste Beta von 26.5 wohl einige Animationen noch mal deutlich smoother gemacht hat.
Ich hoffe 27 wird besser. Es sind so viele Kinderkrankheiten in iOS 26 und wir sind schon bei 26.4.2
Claude Mythos Verbesserungen – oder?
Der Helligkeitsbug existiert jetzt seit Tag 1 in iOS 26. Anscheinend muss ich bis iOS27 warten, bis das endlich behoben wird?
Also bei mir ist das Scrollen wieder butterweich, iPhone 11 Pro. Und nun?