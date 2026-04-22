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Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen

Apple stellt iOS 26.4.2 zur Installation bereit
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29 Kommentare 29

Apple hat erneut ein außerplanmäßiges iOS-Update veröffentlicht, das Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen für iOS 26 enthält. iOS 26.4.2 lässt sich über die Systemeinstellungen laden und installieren.

Ios 26 4

Bislang sind keine konkreten Neuerungen oder Verbesserungen bekannt, die mit dem Update zusammenhängen. Sobald hier konkrete Informationen verfübar sind, informieren wir darüber. Apple dürfte in Kürze auch Details zu den enthaltenen Sicherheitsverbesserungen veröffentlichen.

Für das iPad steht analog dazu iPadOS 26.4.2 zum Download bereit. Auf dem Mac wird uns noch kein entsprechendes Update angezeigt.
22. Apr. 2026 um 19:28 Uhr von chris Fehler gefunden?


    29 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Woher habt ihr die Info, dass das Update außerplanmäßig veröffentlicht wurde?

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  • Ich hoffe das fixt endlich, dass das Scrollen vom iPhone 18 Pro Max nicht plötzlich ins Stocken gerät.

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  • Ich hatte seit dem letzten Update den ungewöhnlichen Effekt, dass mein CarlinKit hin und wieder ausgestiegen ist, was ich gar nicht kannte. Ich hatte schon einen Hardware-Fehler in Betracht gezogen, bis ich auf die Idee kam, einfach mal das iPhone neu zu starten. Und jedesmal ging’s dann sofort wieder. Irgendwas muss sich da eingeschlichen haben und hoffentlich ist es mit dem neuen Update wieder weg…

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  • Und wir machen das iphone 17 pro usw,,,wieder etwas langsamer, kommt ja bald das 18er raus.
    Die Strategie geht immer wieder auf…

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  • Gerade das Update gemacht und es ist kaum zu glauben, aber das Ruckeln zur und von der Widget Seite ist zurück. Und das leider ziemlich heftig. Noch jemand?

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    • Hab ich seit Tag 1 auf dem 17 Pro Max.
      Nicht nur von der Widget Seite aus, sondern auch von Seite 1 auf 2 und zurück. Mega nervig, vor allem dass es scheinbar keine Lösung dafür gibt. Aber was soll man auch erwarten bei so einem günstigen 0815 Handy.

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    • Butterweich auf meinem 15 PM. Am besten wartest du mal die Nacht ab, bis das Update fertig indexsiert hat. Unabhängig davon war bei Reddit zu lesen, dass die neuste Beta von 26.5 wohl einige Animationen noch mal deutlich smoother gemacht hat.

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  • Ich hoffe 27 wird besser. Es sind so viele Kinderkrankheiten in iOS 26 und wir sind schon bei 26.4.2

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  • Der Helligkeitsbug existiert jetzt seit Tag 1 in iOS 26. Anscheinend muss ich bis iOS27 warten, bis das endlich behoben wird?

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  • Also bei mir ist das Scrollen wieder butterweich, iPhone 11 Pro. Und nun?

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