ESR: USB-C-Ladedock für Apple Watch erstmals günstiger

Seit dem Marktstart wurde der Reisestecker mit zusätzlicher Schutzkappe zum Stückpreis von 33 Euro angeboten und war damit in etwa so teuer wie die konkurrierenden Lösungen der Zubehör-Anbieter Ugreen und Satechi.

Der Zubehör-Anbieter ESR hat Ende März ein neues USB-C-Ladedock für die Apple Watch vorgestellt. Der magnetische Ladestecker ist von Apple mit dem Mfi-Siegel zertifiziert und dient als Unterwegs-Ladegerät für den Einsatz am Macbook, für die direkte Nutzung in USB-C-Netzteilen und auch als Apple Watch-Adapter für vorhandene USB-C-Zusatzakkus.

