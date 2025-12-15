Shiuli erleichtert die Erstellung von Bildbeschreibungen

Viele Bilder im Netz sind nicht mit Alternativtexten versehen. Dabei sind diese Beschreibungen wichtig, damit Screenreader Inhalte für sehbehinderte Nutzer verständlich wiedergeben können. Der Hauptgrund für das Fehlen von Alt-Texten liegt weniger im mangelnden Bewusstsein, sondern im zusätzlichen Aufwand. Genau hier setzt die neue iPhone-App Shiuli an.

Sie unterstützt dabei, Bildbeschreibungen automatisch zu erstellen und anschließend manuell anzupassen, bevor sie verwendet werden.

Shiuli ist bewusst einfach gehalten. Nutzer wählen ein Bild aus, lassen eine Beschreibung erzeugen und können diese bei Bedarf korrigieren. Der Fokus liegt darauf, den Einstieg zu erleichtern und Hemmschwellen abzubauen. Die Anwendung selbst tritt dabei in den Hintergrund, da sie nicht zwingend geöffnet werden muss. Über iOS-Kurzbefehle, die Teilen-Funktion oder Apples Visual Intelligence lässt sich die Funktion direkt aus anderen Apps heraus aufrufen.

Modulares Konzept statt klassischer App

Technisch verfolgt Shiuli einen modularen Ansatz. Zentrale Funktion ist eine einzelne Aktion, nämlich das Erstellen eines Alt-Textes aus einem Bild. Diese Aktion ist als systemweite Funktion verfügbar und kann in unterschiedliche Abläufe eingebunden werden. Die eigentliche App dient vor allem dazu, die Ergebnisse anzuzeigen und zu bearbeiten.

Alle Informationen werden in einer einheitlichen Datenstruktur verwaltet, die Bild und Beschreibung zusammenführt. Je nach Kontext erscheint diese Struktur in unterschiedlicher Form. In Kurzbefehlen wird sie als weiterverarbeitbarer Datensatz genutzt, in der Teilen-Erweiterung als reduzierte Benutzeroberfläche und in Visual Intelligence direkt innerhalb der Systemansicht. Logik und Daten bleiben gleich, lediglich die Darstellung passt sich an.

Die Entwicklung von Shiuli begann im Frühjahr 2025 und wurde vom verantwortlichen Programmierer Vidit Bhargava in diesem Blogeintrag dokumentiert.

Durch die enge Verzahnung mit Systemfunktionen ermöglicht Shiuli neue Arbeitsabläufe, etwa das direkte Erstellen und Kopieren von Bildbeschreibungen per Aktionstaste, wodurch Barrierefreiheit im Alltag einfacher umsetzbar wird.

