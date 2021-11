Erster Rucksack mit „Wo Ist?“-Unterstützung taucht auf

Die Vorankündigung des ersten Rucksacks mit „Wo Ist?“-Unterstützung haben wir der Auszeichnung des EcoSmart-Backpacks durch die Macher der Elektronik-Messe CES zu verdanken, die im kommenden Januar wieder in Las Vegas stattfinden wird. Diese haben den Rucksack aktuell den „CES Innovation Award“ verliehen, der jedoch so zahlreich ausgegeben wurde, dass man den Rucksack auf dieser Übersichtsseite wie die sprichwörtliche Stecknadel im Heuhaufen suchen muss.

Insert

You are going to send email to