EPI startet 2024: Einheitliche Zahlungslösung für Europa

EPIs Zahlungslösung wurde von europäischen Marktführern im Zahlungsverkehr für Europa entwickelt und nutzt die in der Region weitverbreitete Funktion von SEPA Echtzeitüberweisungen. EPI wird es europäischen Banken und Acquirern ermöglichen, ihre Kräfte zu bündeln, um eine höhere Effizienz und einen Mehrwert für Kundinnen und Kunden zu erzielen – mit direkten Zahlungen zwischen Bankkonten in Echtzeit.

Die breite Markteinführung erfolgt dann Anfang 2024 zuerst in Belgien, Frankreich und Deutschland. Nach Angaben der EPI wird mehr als jede zweite elektronische Zahlungslösung in Europa nämlich in eben jenen drei Länder veranlasst.

Und der Zeitplan der EPI ist ziemlich straff: Noch im laufenden Jahr soll ein „digitales Wallet mit P2P Zahlungsfunktionalität“ in Frankreich und Deutschland in seine Pilotphase starten.

Auf diese wird sich zur Zeit mit zahlreichen Akquise vorbereitet. So hat die Gruppe jetzt beschlossen den niederländischen Zahlungslösung iDEAL und den in Luxemburg ansässigen Finanzdiensleister Payconiq International zu übernehmen.

Die sechs Kreditinstitute gehören zusammen mit einer Handvoll europäischer Wettbewerber zu den Gründungspartnern der so genannten European Payments Initiative (EPI) , die bereits im kommenden Jahr eine neue einheitliche Zahlungslösung für Europa etablieren will.

