Entwickler des Delta-Emulator verdreifacht Preise in Apples App Store

Der Entwickler des Spiele-Emulators Delta, Riley Testut, protestiert auf außergewöhnliche Weise gegen Apples App-Store-Regeln. Testut hat die im Zusammenhang mit der App im amerikanischen App Store verfügbaren In-App-Käufe im Preis verdreifacht und will so erreichen, dass seine Unterstützer anstelle der Bezahlung über den App Store die Unterstützerplattform Patreon wählen, um für den in der App verfügbaren erweiterten Funktionsumfang zu bezahlen.

Diese Aktion gründet auf der Tatsache, dass Apple es infolge der von der EU eingeleiteten Maßnahmen mittlerweile zwar erlaubt, auch externe Bezahlmöglichkeiten für Zusatzinhalte aus einer App heraus zu verlinken, von den dort getätigten Zahlungen aber ebenfalls satte Provisionsbeiträge abhaben will. Die Europäische Kommission hatte festgestellt, dass Apple durch seine Vorgaben Entwickler behindert und somit gegen das Gesetz über digitale Märkte (DMA) verstoßen hat.

In der Folge hat Apple die App-Store-Regeln auch über die EU hinaus für alle Entwickler angepasst. Dies allerdings mit einem zusätzlichen Preismodell verbunden, auf dessen Basis der iPhone-Hersteller insgesamt 27 Prozent jener Einnahmen einfordert, die auf dieser Regelung basierend, mit den im App Store angebotenen Apps extern erzielt werden.

Gegenüber dem Magazin The Verge hat Testut anklingen lassen, dass man auf diesem Weg verhindern wolle, dass Nutzer die regulären In-App-Käufe verwenden. Er setze schon seit Jahren auf Patreon und könne darüber Dinge realisieren, die Apples System nicht vorsehe. Als Beispiel nennt er die Möglichkeit für einfache direkte Rückerstattungen und die Abwicklung von Support-Anfragen.

In Europa über alternativen App-Store erhältlich

In Europa ist der Delta-Emulator nicht über Apples App Store verfügbar. Stattdessen lässt sich die App hier über den alternativen App-Store AltStore laden. Diese von der EU erwirkte Sonderlösung gesteht Apple ausschließlich Entwicklern innerhalb der Europäischen Union zu.

Das Abrechnungssystem über Patreon ist in der AltStore-Variante direkt integriert und die Preise liegen hier im Gegensatz zu den über den amerikanischen App Store von Apple aufgerufenen bis zu 30 Dollar bei monatlichen Gebühren zwischen 3 und 10 Euro.