Baseus USB-C-Netzteil mit 30 Watt für 5 Euro

Das USB-C Schnellladegerät von Baseus lässt sich gerade für extrem günstige 4,99 Euro erstehen. Ihr kommt auf diesen Endpreis, wenn ihr den 50-Prozent-Coupon auf der Produktseite aktiviert.

Komplett kostenlos erhält man das kleine Ladegerät dann, wenn man sich zusätzlich für den Kauf der MagSafe-Powerbank Baseus Nomos Qi2 entscheidet. Der Preis für diese lässt sich derzeit ebenfalls per Rabatt-Coupon auf 45,99 Euro reduzieren. Legt man beide Artikel gemeinsam in den Einkaufswagen und gibt an der Kasse den Rabattcode PF3ELFPA ein, wird das Ladegerät mit 0 Euro berechnet.

Das USB-C Schnellladegerät von Baseus versorgt angeschlossene Geräte mit maximal 30 Watt Leistung und präsentiert sich extrem kompakt. Der um 45 Grad verdreht angeordnete Stecker wirkt etwas ungewohnt, ermöglicht aber eine kleinere Gesamtform und kann in Mehrfachsteckdosen für eine bessere Platzausnutzung sorgen. Über passende Ladekabel haben wir eben erst berichtet, Baseus bietet hier auch Modelle mit integrierter Wattanzeige oder abgewinkelten Steckern an.

Qi2-Schnelllade-Akku mit USB-C

Die Powerbank Baseus Nomos Qi2 unterstützt ihrem Namen entsprechend den Qi2-Standard und ist somit auch in vollem Umfang mit Apples MagSafe kompatibel. Der Akku kann somit auch als iPhone-Ständer verwendet werden und ermöglicht die von iOS angebotene Standby-Anzeige im Querformat.

Der Akku hat eine Kapazität von 10.000 mAh und unterstützt das schnelle Laden von über USB-C verbundenen Geräten mit bis zu 45 Watt. Zusätzlich zu dem seitlich verfügbaren USB-C-Anschluss verfügt das Gerät über ein fest integriertes USB-C-Ladekabel. Die maximale Leistung beim drahtlosen Laden wird vom Hersteller mit 15 Watt angegeben. Eine LED-Anzeige informiert bei Benutzung über den aktuellen Füllstand des Akkus.

Bitte beachtet im Zusammenhang mit allen oben angesprochenen Rabatt- und Bundle-Aktionen, dass deren Laufzeit begrenzt ist. Prüft also unbedingt die jeweils für euch beim Kaufabschluss angezeigten Preise.