Geheimtipp Timix: Wenn es mehr als ein einfacher Timer sein soll

Über die für den Mac und die Mobilgeräte von Apple erhältliche App Timix haben wir bereits anlässlich ihrer Veröffentlichung berichtet. Inzwischen bietet der Entwickler die Anwendung in Version 1.9.9 an. Die App ist weiterhin kostenlos, wird jedoch stetig verbessert und um neue Funktionen erweitert.

Mit den letzten Updates wurde die Timix-App unter anderem für die Apple Vision Pro optimiert und eine Anbindung an Apple Health hinzugefügt. In der Folge ist es in der iPhone-Version der App nun möglich, eine von rund 70 verschiedenen Fitness-Aktivitäten mit einem Timix-Timer zu verknüpfen. Auf diese Weise abgeschlossene Workouts werden dann direkt an die Health-App von Apple übertragen.

Mehrere und aufeinanderfolgende Timer

Eine der Hauptfunktionen von Timix bleibt weiterhin die Möglichkeit, mehrere umfassend konfigurierbare Timer gleichzeitig oder aufeinander folgend zu verwenden. Dabei lassen sich die Timer mit akustischen oder visuellen Signalen kombinieren und problemlos auch zwischen verschiedenen Geräten übertragen. Der Entwickler hat hierfür die Unterstützung der Handoff-Funktion von Apples Betriebssystemen integriert. Alternativ dazu können einzelne Timer mithilfe der Gerätekamera gescannt und auf diese Weise übertragen werden.

Für maximalen Komfort bei der Benutzung von Timix auf der Apple Watch soll die Integration der Doppeltipp-Geste sorgen. Die Timer können auf der Apple-Uhr auf diese Weise gestartet und gestoppt werden.

Ausführliche Hilfestellung verfügbar

Für die Benutzung der App empfehlen wir euch unbedingt auch einen Ausflug auf die Hilfeseiten des Entwicklers. Dort wird unter anderem ausführlich erklärt, wie sich Timix im Zusammenspiel mit Siri und Kurzbefehlen verwenden lässt oder was es mit der KI-Integration TimixGPT auf sich hat. Timix bietet nämlich auch die Möglichkeit, sich beim Erstellen von Timer-Vorlagen durch KI unterstützen zu lassen.

Das Beste zum Schluss: Timix lässt sich auch weiterhin kostenlos für alle unterstützten Plattformen laden. Der Entwickler betont zudem, dass im Zusammenhang mit der Nutzung keinerlei personenbezogene Daten erfasst werden.