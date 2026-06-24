Apple TV und HomePod: Kommt die neue Siri mit neuer Hardware?

Apple hat die neue KI-Version von Siri auf der WWDC vor allem für iPhone, iPad und Mac vorgestellt. HomePod und Apple TV spielten bei der Präsentation dagegen kaum eine Rolle. Das muss allerdings nicht bedeuten, dass Apples Wohnzimmergeräte außen vor bleiben. In der aktuellen Beta von tvOS 27 finden sich neue Hinweise darauf, dass Apple die Sprachassistenz auch für HomePod und Apple TV vorbereitet.

Viel kann der HomePod bislang noch nicht.

Wie Macworld berichtet, enthält der Beta-Code Verweise auf die neue Siri im Zusammenhang mit dem Einrichtungsprozess des HomePod. Konkrete Funktionen lassen sich daraus noch nicht ableiten. Der Fund zeigt aber, dass Apple die Software offenbar bereits auf eine tiefere Integration vorbereitet.

Seit Monaten gibt es Berichte über neue Modelle von Apple TV 4K und HomePod, die ursprünglich früher erwartet wurden, sich aber aufgrund der Verzögerungen bei Apples neuer Siri verschoben haben sollen. Nun mehren sich die Hinweise, dass Apple im Herbst einen neuen Anlauf nehmen könnte.

Hinweise im Einrichtungsprozess

Die neue Siri soll deutlich mehr Kontext verstehen, Anfragen besser mit persönlichen Daten und App-Inhalten verknüpfen und komplexere Aufgaben ausführen können. Auf einem HomePod wäre das besonders interessant, weil Apples Lautsprecher bislang zwar gut klingen, bei der Sprachsteuerung aber weiterhin deutlich hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Während Siri AI auf dem iPhone und iPad vorerst nicht in Europa verfügbar sein wird, sieht es bei anderen Geräten anders aus.

Auch für Apple TV wäre eine intelligentere Siri naheliegend. Denkbar wären bessere Filmsuche, natürlichere Steuerung von Wiedergabe und Smart-Home-Geräten oder genauere Antworten auf Fragen zu laufenden Inhalten. Der Beta-Code selbst bestätigt solche Funktionen allerdings noch nicht.

Neue Hardware wohl Voraussetzung

Die Hinweise bedeuten nicht automatisch, dass alte HomePods oder Apple-TV-Modelle die neue Siri erhalten. Wahrscheinlicher ist, dass Apple die Funktion an kommende Hardware bindet. Gerade die bisherigen Modelle verfügen nur über vergleichsweise ältere Chips.

Für Nutzer wäre das ein zweischneidiges Signal. Einerseits könnte Apple dem vernachlässigten HomePod und dem Apple TV endlich wieder mehr Aufmerksamkeit schenken. Andererseits dürfte die spannendste Neuerung möglicherweise nicht per Update auf allen bestehenden Geräten landen. Klarheit wird es wohl erst geben, wenn Apple die nächste Generation seiner Wohnzimmer-Hardware offiziell vorstellt.