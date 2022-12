Ende der Chaos-Tage: Elon Musk kündigt Twitter-Rückzug an

Der Multimilliardär Elon Musk hat angekündigt sich weitgehend aus dem Tagesgeschäft der Kurznachrichten-Plattform Twitter zurückziehen zu wollen und macht damit den Weg für die Neubesetzung des CEO-Postens frei.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022