EnBW mobility+ zeigt Ladestationen jetzt auch über CarPlay an

Das Angebot an öffentlichen Ladesäulen ist wie auch die Zahl der Anbieter von Ladekarten und -tarifen in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Falls ihr attraktivere Optionen wie die oben genannten kennt und nutzt, schreibt dies gerne in die Kommentare.

Ein direkter Ladestart über CarPlay ist nicht möglich. Hier wird die Aktivierung per Ladekarte oder über die EnBW mobility+ App auf dem Smartphone vorausgesetzt. Einzig wenn man an den Schnellladestandorten der EnBW die Funktion AutoCharge nutzt, startet der Ladevorgang automatisch nach dem Anschließen des E-Autos.

Über die CarPlay-Anzeige der EnBW mobility+ App lassen sich damit verbunden auch weitere Infos zu den einzelnen Ladestationen abrufen, neben der genauen Adresse etwa Betreiber, Leistung und Preise. Die Navigation zu den einzelnen Ladepunkten ist über de EnBW-App allerdings nicht möglich, dazu übergibt die App die Adresse per Knopfdruck an Apple Karten oder Google Maps.

Die Elektrotankstellen-App EnBW mobility+ bietet in der neu veröffentlichten Version 7.7.0 CarPlay-Unterstützung. Damit ist es möglich, die mittlerweile von der App unterstützten 300.000 Ladepunkte in 16 Ländern bequem über das CarPlay-Display zu durchsuchen beziehungsweise die aktuell nächstgelegenen Ladestationen anzuzeigen.

Insert

You are going to send email to