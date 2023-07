Elektro-Scooter: Xiaomi senkt seine 3er-Modelle im Preis

Bei Xiaomi steht die Markteinführung neuer E-Scooter-Modelle an. Der Hersteller hat mit dem Xiaomi Electric Scooter 4 und 4 Lite schon vor einiger Zeit die Nachfolger für die aktuellen 3er-Modelle angekündigt, allerdings keine konkreten Lieferdaten und Preise genannt. Weitere Infos dazu hängen wir unten an. Im Vorfeld gibt es die Vorgänger auch beim Hersteller selbst schon ein ganzes Stück günstiger und wer nicht unbedingt stets das neuste Modell unter den Füßen haben muss, bekommt ordentliche Qualität zu guten Preisen.

Es ist durchaus verständlich, wenn Stadtbewohner angesichts der überall im Weg liegenden Miet-Scooter allergisch auf dieses Thema reagieren. Hat man allerdings die Möglichkeit, sich solch ein Gefährt selbst zuzulegen und zudem natürlich auch den Platz, den Roller zuhause unterzustellen, kann man das Thema durchaus auch positiv sehen. Ich fahre seit ein paar Wochen das Modell Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 4 und meine Einstellung zu dieser Art der Fortbewegung hat sich seither grundsätzlich geändert.

Die in Deutschland zulässigen 20 Stundenkilometer sind für die Fortbewegung über nicht allzu große Entfernungen hinweg absolut ausreichend und die Leistung der abhängig vom Modell mit unterschiedlichen Wattzahlen ausgestatteten Motoren genügt in der Regel auch vollkommen, um die im Alltag anfallenden Steigungen zu bewältigen. Dazu kommen Akkus mit (realistischen) Reichweiten von bis zu 20 Kilometern, bei denen es meist genügt, wenn man sie nur alle paar Tage mal ans Ladegerät hängt.

Kompakt und handlich – App eher zweitrangig

Die Xiaomi-Roller können dank ihrer klappbaren Lenkerstange auch auf der Rückbank der meisten Autos mitfahren oder lassen sich so auch sonst gut transportieren. Hier kann der praktische Klickverschluss punkten, mit dem die Klingel des Rollers am hinteren Schutzblech eingehängt wird und die Lenkerstanke so zum robusten Griff für den Roller wird.

In wieweit die App-Anbindung tatsächlich notwendig ist, sei mal dahingestellt. Immerhin kann man den Roller damit mit einer einfachen Wegfahrsperre belegen, die zugleich auch ein Alarmsignal auslöst. Obendrauf kann man damit auch erweiterte Daten wie die mit der aktuellen Akku-Füllung verbleibenden oder auch Gesamt-Fahrleistung abrufen oder die stärke der Energierückgewinnung durch die Motorbremse einstellen.

Wer den Roller tatsächlich regelmäßig unbeaufsichtigt abstellt, kommt wohl um den Kauf eines zusätzlichen Schlosses nicht herum. Ansonsten halten sich die laufenden Kosten bei der Nutzung eines solchen Gefährts vergleichsweise in Grenzen. Die jährliche Versicherungssumme beläuft sich abhängig von der Altersstufe und dem Anbieter zwischen 25 und 40 Euro.

Noch günstiger als bei Xiaomi selbst gibt es den Xiaomi Electric Scooter 3 momentan bei MediaMarkt, dort werden nur 409,99 Euro anstelle der ursprünglich fälligen 549 Euro abgerufen.

Xiaomi Electric Scooter 4 und 4 Lite

Unten könnt ihr noch die deutsche Pressemitteilung zu den neuen Xiaomi-Scootern lesen. Im Ausland, darunter auch in der Schweiz sind diese Modelle bereits offiziell erhältlich.