Apple erneut getäuscht: Piraterie-App tarnt sich als Notizzettel

Apple sieht sich einmal mehr mit dem Problem konfrontiert, dass eine illegale Streaming-App die Eingangskontrolle für den App Store überlistet hat. Bei der besagten Anwendung handelt es sich um eine App mit dem Namen „Univer Note“, die sich Nutzern in den USA entsprechend ihrer Beschreibung als Notiz-App präsentiert hat, in anderen Ländern jedoch den Konsum von illegal gestreamten Videos ermöglicht hat.

Ein Nutzer auf Kurznachrichtenplattform Threads hat auf die versteckte Funktion der App aufmerksam gemacht und nachdem das Magazin The Verge auf das Thema aufgesprungen ist, hat Apple die App kurzfristig aus dem App Store entfernt. Wer die App bereits geladen hat, kann vermutlich aber immer noch auf das illegale Angebot zugreifen, vorausgesetzt, er lebt in einem der unterstützten Länder.

Berichten zufolge steht die Piraterie-Funktion in Ländern außerhalb der USA zur Verfügung. Wer die App dort öffnet, bekommt eine Auswahl hochaktueller Filme zum Streaming-Zugriff angeboten. Darunter die Titel „Venom: The Last Dance“, „Joker: Folie à Deux“ und „Terrifier 3“ sowie weitere Inhalte aus dem Angebot von Videodiensten wie Netflix, Disney+ und Apple TV+.

Die Texte und Filmtitel werden in der App auf Französisch angezeigt, doch stehen die Filme selbst dem Vernehmen nach in ihrer Originalfassung sowie nur teilweise mit französischen Untertiteln oder französischer Vertonung zur Verfügung.

Angebot wechselt je nach Zugriffsland

Apple sieht sich schon seit geraumer Zeit immer wieder mit Apps konfrontiert, die illegale Inhalte anbieten und die App-Store-Kontrollen auf vergleichsweise einfache Weise umgehen. So präsentieren sich die Anwendungen Apples Prüf-Team in den USA als belanglose Anwendungen, im aktuellen Fall wird eine Notiz-App vorgegaukelt, während sie in anderen Ländern ihren eigentlichen Funktionsumfang als Portal für den Zugriff auf illegale Videodienste entfaltet.