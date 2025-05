Einigung bei Apple und Epic: „Fortnite“ ist wieder zurück

Es gibt ein kleines Update zum andauernden Konflikt zwischen Apple und dem Entwicklerstudio Epic. Das Spiel „Fortnite“ ist wieder für iOS-Geräte erhältlich.

Im Hintergrund ist diesbezüglich ein Übereinkommen zwischen Apple und Epic erfolgt. Die beiden Streitparteien haben in einer an das zuständige Gericht übermittelten Nachricht erklärt, dass sie alle Probleme im Zusammenhang mit dem von Epic eingereichten Antrag auf Durchsetzung gelöst haben, und keine weiteren Maßnahmen des Gerichts in Bezug auf diesen Antrag erforderlich sind. Das klingt zumindest so, als habe Apple nachgegeben, um eine erneute gerichtliche Anordnung zu vermeiden.

Während sich der aktuelle Konflikt zwischen Apple und Epic um die Rückkehr von „Fortnite“ in den amerikanischen App Store dreht, waren auch iOS-Nutzer innerhalb der EU betroffen, die das Spiel aus dem Epic Games Store laden wollten. Den Entwicklern zufolge hat ein umfangreiches inhaltliches Update des Spiels ein global verfügbares Update vorausgesetzt. Die iOS-Version, die Epic über seinen eigenen App Store vertreibt, ist identisch mit der im amerikanischen App Store von Apple angebotenen. In der Folge war der Titel vorübergehend auch in Europa nicht mehr verfügbar.

„Happy Game“ von Amanita Design kostenlos

Hierzulande lässt sich „Fortnite“ dementsprechend nun auch wieder über den Epic Games Store laden. Wir nehmen die Gelegenheit gleich noch zum Anlass, um auf das dort noch bis morgen kostenlos erhältliche Spiel „Happy Game“ von Amanita Design hinzuweisen. Das Spiel wird auch über Apples App Store angeboten, kostet dort aber die regulären 5,99 Euro.

„Happy Game“ erzählt die Geschichte eines kleinen Jungen, der in einer Serie von Albträumen gefangen ist. Diese Traumwelten sind surreal, makaber und emotional aufgeladen, voller bizarrer Kreaturen und verstörender Szenarien. Das Spiel verwendet eine einfache Point-and-Click-Mechanik und will vor allem durch ansprechende Grafik und Audioeffekte bestechen.