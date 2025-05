iPhone MAC-Adresse zurücksetzen: Wenn die Gerätekennung den Internetzugang bestimmt

In vielen Hotels auf Fähren oder Messen ist die Nutzung öffentlicher WLAN-Zugänge zeitlich begrenzt. Häufig greifen Betreiber dabei auf die sogenannte MAC-Adresse eines Endgeräts zurück, um den Zugriff zu steuern. Die MAC-Adresse ist eine eindeutige Kennung, die Netzwerkgeräte zur Kommunikation benötigen.

Ist das Gratis-Zeitfenster einmal abgelaufen, wird der Zugang für diese Adresse gesperrt – auch wenn das Gerät weiterhin mit dem Netzwerk verbunden ist.

Apple hat mit der Einführung von „privaten WLAN-Adressen“ bereits vor einigen Jahren auf Datenschutzbedenken reagiert und diese Funktion seither weiterentwickelt. Statt dauerhaft dieselbe Adresse zu nutzen, erzeugen iPhone, iPad und Co. für jedes Netzwerk eine separate, zufällig generierte MAC-Adresse. Diese kann statisch bleiben oder regelmäßig wechseln. So soll verhindert werden, dass Geräte standortübergreifend nachverfolgt werden können.

Neue MAC-Adresse forcieren

Dieser Mechanismus lässt sich allerdings auch dazu nutzen, eine Zugangssperre im WLAN zu umgehen. Denn einige Betreiber erkennen ein Gerät ausschließlich über seine MAC-Adresse. Wird diese geändert, wird das Gerät vom Netzwerk als „neu“ identifiziert – und erhält unter Umständen erneut Zugang zum kostenfreien Internet.

Um dies zu erreichen, gibt es zwei einfache Methoden: Nutzer können entweder das betreffende WLAN-Netzwerk auf ihrem Gerät „ignorieren“ oder die Netzwerkeinstellungen vollständig zurücksetzen: Einstellungen > Allgemein > iPhone übertragen/zurücksetzen > Zurücksetzen > Netzwerkeinstellungen.

In beiden Fällen generiert das Betriebssystem beim nächsten Verbindungsaufbau eine neue MAC-Adresse. Ab iOS 18 greifen diese Änderungen bereits nach kurzer Zeit, was den Zugriff auf zeitlich beschränkte WLAN-Angebote erneut ermöglicht.

Datenschutzfunktion mit Nebenwirkungen

Was bereits aus Sicht des Datenschutzes begrüßenswert ist, kann in der Praxis so auch zum gezielten Umgehen von Nutzungsgrenzen eingesetzt werden. In der Standardeinstellung ist die Funktion „Private WLAN-Adresse“ auf dem iPhone bereits aktiviert. Wer sie gezielt beeinflussen will, kann zwischen den Modi „Aus“, „Statisch“ und „Rotierend“ wählen. Letzterer sorgt jedoch lediglich dafür, dass alle zwei Wochen automatisch eine neue Adresse genutzt wird.

Technisch handelt es sich damit also um eine Schutzmaßnahme, die (je nach Perspektive) auch missbraucht werden kann. Betreiber öffentlicher WLAN-Netze sollten sich dessen bewusst sein – und gegebenenfalls zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erwägen, um eine Umgehung vorhandener Zugangsbeschränkung zu verhindern.