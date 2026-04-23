Vor einem Jahr wurde die Outdoor-App Komoot von dem italienischen Technologieunternehmen Bending Spoons aufgekauft. Deren Teams haben seither massiv Entwicklungsarbeit in die beliebte Anwendung gesteckt. Allerdings sorgt die seitdem häufig eingeblendete Werbung für die Premium-Version von Komoot bei vielen Nutzern für Unmut. Die auf Abo-Basis angebotenen Zusatzfunktionen gibt es bereits seit mehr als sechs Jahren. Die Gründer der App hatten jedoch stets zugesichert, dass für Bestandskunden alles beim Alten bleibt und sich das Premium-Angebot ausschließlich an sehr aktive Nutzer richtet.

Leistungsumfang stetig erweitert

Grundsätzlich hat sich daran nichts geändert. Nur werben die neuen Besitzer deutlich offensiver für die kostenpflichtige Option. Wer den Werbebildschirm überspringt, kann die aus unserer Sicht weiterhin beste Outdoor-App für den europäischen Raum jedoch weiterhin ohne Einschränkungen nutzen und profitiert von zahlreichen neu hinzugekommenen Funktionen.

Eine Zusammenfassung dessen, was mit den letzten Updates bei Komoot verbessert wurde, ist im Video oben und im Blog der Entwickler zu sehen. So wurden zuletzt unter anderem die Planungsfunktionen im Web und der App deutlich erweitert. Nutzer können ihre Bewegungsmuster auf Karten nachvollziehen und Wegpunkte individuell festlegen. Eine verbesserte Geländedarstellung erleichtert zudem die Einschätzung von Steigungen sowie Landschaftsformen und Hinweise zu Sperrungen oder Schutzgebieten sollen die Planung sicherer machen.

Neue Werkzeuge für Planung und Navigation

Bei der Navigation helfen neue Funktionen, schneller auf den richtigen Weg zurückzufinden und gespeicherte Ziele direkt aus anderen Kartendiensten zu übernehmen. Während der Tour werden kommende Punkte entlang der Strecke frühzeitig angezeigt. Zusätzlich können Nutzer ihre Aktivitäten im Nachhinein mit eigenen Notizen dokumentieren.

Mit der neuen Version 2026.17.0 haben die Entwickler zusätzlich eine versteckte Einstellung ergänzt, die besonders für Nutzer mit begrenztem Speicherplatz von Nutzen sein kann. Für Downloads lässt sich nun festlegen, ob Karten inklusive topografischer Details gespeichert werden sollen, was den Platzbedarf entsprechend erhöht. Wenn ausreichend freier Speicher vorhanden ist, lassen sich zudem Community-Heatmaps in den Download integrieren.