Aqara-Neuheiten 2023: Türklingel mit HomeKit Secure Video

Anfang Dezember haben wir ja bereits angedeutet, dass man in diesem Jahr auch mit interessanten, mit Apple Home kompatiblen Produktneuheiten von Aqara rechnen darf. Jetzt lässt der Hersteller hier etwas tiefer blicken und hält konkretere Infos zu seinen kommenden Smarthome-Geräten bereit.

Aqara Video Doorbell G4 mit HomeKit

Beginnen wir mit der Aqara Video Doorbell G4. Die neue Videotürklingel wird Aqara zufolge HomeKit Secure Video unterstützen und darüber hinaus in der Zukunft auch mit Matter kompatibel sein. Auf die besagte Matter-Unterstützung wird man allerdings noch ein wenig warten müssen, der Standard sieht in seiner aktuellen Version die Integration von Kameras noch nicht einmal vor.

Für Apple-Nutzer könnte sich die Videotürklingel von Aqara allerdings als interessantes Zubehör entpuppen. So lässt sich die Video Doorbell G4 wahlweise per Akku oder Festverdrahtung mit Strom versorgen und verfügt dem Hersteller zufolge über eine Funktion zur Gesichtserkennung und darauf basierend der Möglichkeit, auch personenabhängig Automationen zu starten. Die Videodaten können alternativ zur iCloud-Speicherung über HomeKit Secure Video entweder lokal auf einer microSD-Karte oder gebührenfrei bis zu sieben Tage lang in der Cloud des Herstellers gespeichert werden.

Anwesenheitssensor FP2

Mit dem Aqara Presence Sensor FP2 ist es möglich, die Anwesenheit von Personen in einem Raum zu überwachen und ebenso festzustellen, ob sich diese bewegen. Dabei lässt sich die Überwachung auch auf bestimmte Bereiche begrenzen. Zudem kann die Anwesenheit von mehreren Personen erfasst oder registriert werden, wenn jemand stürzt. Die vom Sensor erfassten Ereignisse können ebenso wie die von dem zusätzlich integrierten Helligkeitssensor erfassten Werte dann in Automationen verwendet werden.

Von einer HomeKit-Unterstützung ist in diesem Zusammenhang nicht die Rede, was nicht zuletzt damit zusammenhängen dürfte, dass der genannte Funktionsumfang so bislang von Apple Home nicht unterstützt wird.

LED-Leuchtstreifen T1

Beim Aqara LED Strip T1 handelt es sich um den ersten LED-Leuchtstreifen von Aqara, der mit einem ins Zuleitungskabel integrierten Schalter ausgestattet ist. Das LED-Band unterstützt sowohl RGB-Farben als auch in der Farbtemperatur regelbares Weißlicht und lässt sich auch auf Segmenten basiert ansteuern.

Der Aqara LED Strip T1 ist von Haus aus mit HomeKit, Alexa und Google Home kompatibel und soll zudem auch über Matter funktionieren.

Bei dem darüber hinaus von Aqara angekündigten Smart Lock U100 handelt es sich um ein Türschloss, das ausschließlich für den amerikanischen Markt konzipiert wurde. Die Markteinführung der neuen Produkte soll dem Hersteller zufolge in den kommenden Monaten erfolgen.

Die Aqara-Neuheiten 2023 im Video