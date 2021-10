eero-Feature: Zum Einrichten von Zubehör auf 2,4 GHz schalten

Will man zum Einrichten neuer WLAN-Geräte nun das 5-GHz-Band deaktivieren, ist dies normalerweise eher mit Aufwand verbunden und man muss die Frequenz nicht nur manuell in den Hotspot-Einstellungen deaktivieren, sondern sie danach auch wieder zuschalten. Die eero-Entwickler haben im Einstellungsbereich ihrer App allerdings eine Funktion versteckt, die diesen Aufwand minimiert.

Moderne Router stellen in der Regel kombinierte Netzwerke bereit, die unter ein und dem selben Namen sowohl Verbindungen mit 2,4 GHz als auch mit 5 GHz unterstützen. Damit verbunden kommt es leider immer wieder zu Problemen beim Einrichten neuer Netzwerkgeräte, die ausschließlich auf 2,4 GHz funken. Wenn dies der Fall ist genügt es meist, das 5-GHz-Netz zum Einrichten der neuen Geräte zu deaktivieren – sobald das neue Zubehör nämlich mit dem WLAN-Netz verbunden ist, stört es sich in er Regel auch nicht mehr am parallelen Funkbetrieb von 2,4 GHz und 5 GHz.

