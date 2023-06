EcoFlow PowerOcean: Solarspeicher für neue und bestehende Anlagen

Alternativ zur Komplettlösung inklusive Wechselrichter bietet EcoFlow mit PowerOcean DC Fit auch eine Lösung gezielt zum Nachrüsten vorhandener Installationen an. Das System ist dem Hersteller zufolge mit den meisten auf dem Markt erhältlichen PV-Wechselrichtern kompatibel und koppelt die Speicherbatterien an bestehende Systeme. Auch hier liegen bislang allerdings noch keine konkreten Preise vor.

Der PowerOcean-Solarspeicher von EcoFlow ist vollständig in die App des Herstellers integriert. Nutzer können in Echtzeit Daten wie den aktuellen Energiefluss, Verbrauch und Ladezustand abrufen.

EcoFlow gibt die Lebensdauer der verwendeten Akkus mit mindestens 6.000 Ladezyklen an, was wenn man eine Ladezyklus pro Tag zugrunde legt, einer Laufzeit von mehr als 16 Jahren entspricht. Die nach IP65 geschützten Batteriepacks sind bei Temperaturen zwischen -20 Grad und +50 Grad betriebsbereit und mit einem Brandschutzmodul ausgestattet, das bei Temperaturen über 170 Grad automatisch aktiviert wird.

EcoFlow richtet sein Produktportfolio jetzt verstärkt auch mit Fokus auf die unabhängige Stromversorgung für Wohnungen und Häuser aus. Erst vor zwei Wochen hat der Hersteller seine PowerStream-Balkonkraftwerke und damit verbunden einen schlauen Wechselrichter vorgestellt, der dafür sorgt, dass der tagsüber erzeugte Solarstrom in den Powerstations des Herstellers zwischengespeichert und nachts an Verbraucher abgegeben wird. Jetzt hat EcoFlow mit PowerOcean ein vollwertiges Heimspeicher-Solarsystem präsentiert.

Insert

You are going to send email to