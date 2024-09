NBA 2K25 und mehr: Das kommt neu zu Apple Arcade

Apple hat die aktuellen Neuzugänge für seinen Spieledienst Apple Arcade angekündigt. Abonnenten von Apple Arcade dürfen sich auf mehrere neue Titel freuen. Erwähnenswert dürfte dabei vor allem die Basketball-Simulation „NBA 2K25“ sein.

Vom 26. September an wird Balatro+ über Apple Arcade verfügbar sein. Was von Apple vollmundig als „Deckbuilding-Sensation“ betitelt wird, beschreiben die Entwickler etwas sachlicher als abwechslungsreiche Mischung aus Kartenspielen wie Solitaire und Poker. Bei dem Kartenlegespiel tritt man als Einzelspieler gegen Computer-Gegner an.

Am 3. Oktober fällt dann der Startschuss für die neueste Ausgabe der Basketball-Simulation NBA 2K. Exklusiv für Abonnenten von Apple Arcade stehen in der NBA 2K25 Arcade Edition die neuen Spielmodi „Neighbourhood“ und „Greatest“ zur Verfügung. Über Game Center kann man andere Spieler zu Eins-gegen-Eins- oder auch Drei-gegen-Drei-Wettkämpfen herausfordern und Partien auf diversen neuen Indoor- und Outdoor-Plätzen austragen.

Zudem stehen vom 3. Oktober an noch drei weitere neue „+-Spiele“ auf Apple Arcade zur Verfügung. Also Titel, die bereits kostenpflichtig oder mit In-App-Käufen erhältlich sind, als +-Version aber komplett kostenlos für Apples Spiele-Abonnenten zur Verfügung stehen.

Food Truck Pup+ ist ein Simulationsspiel, bei dem man einen Food Truck erfolgreich betreiben muss. Als Kundschaft wollen hier allerdings Hunde anstatt von Menschen versorgt werden.

In Furistas Cat Cafe+ geht es ebenfalls um Haustiere. Hier wollen Kätzchen an Betreuer vermittelt und in Tamagotchi-Manier verwöhnt werden. Gleichzeitig ist man für die Einrichtung des als Vermittlungsort dienenden Cafés verantwortlich.

Smash Hit+ zeigt sich weniger kitschig und ist ein Physikpuzzle, bei dem man seinen Weg durch 50 Level-Räume finden und sich diesen Weg mithilfe einer alles zerschmetternden Metallkugel freiräumen muss.

Bereits seit dieser Woche ist mit NFL Retro Bowl ’25 das erste von der NFL lizenzierte Spiel sowie die Titel Monster Train+ und Puzzle Sculpt erhältlich. Über diese Neuerscheinungen hinaus hat Apple für die kommenden Wochen auch größere Updates für die in Apple Arcade enthaltenen Spiele Wylde Flowers, Sonic Dream Team, Outlanders 2: Second Nature und Hello Kitty Island Adventure angekündigt.