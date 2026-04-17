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Kostenlose App aus der Schweiz

EchoSOS: Notrufnummern weltweit schnell verfügbar
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Kennt ihr EchoSOS? Die aus der Schweiz stammende Notfall-App lässt sich kostenlos nutzen und funktioniert in über 130 Ländern. Für diese hält sie jeweils die in einem Notfall benötigten Rufnummern von Rettungsdiensten bereit. Diese werden dann jeweils passend zum aktuellen Aufenthaltsort angezeigt.

Notrufnummern weltweit verfügbar

Im Ernstfall stehen damit schnell die benötigten Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung. Die App kann zudem den aktuellen Standort per GPS übermitteln, damit Einsatzkräfte schneller reagieren können. Die Positionsdaten werden im Falle eines Notrufs an eine zentrale Plattform gesendet und könnten dort von autorisierten Stellen abgerufen werden. In Regionen mit entsprechender technischer Anbindung können die Informationen auch direkt in die Systeme der Rettungsdienste übertragen werden.

Echo Sos App

Neben den Notruffunktionen bietet die Anwendung die Möglichkeit, persönliche medizinische Informationen zu speichern. Dazu zählen etwa Angaben zu Vorerkrankungen, Medikamenten oder Notfallkontakten. Diese Daten könnten im Bedarfsfall mit Ersthelfern oder Rettungskräften geteilt werden.

Medizinische Daten und Kontakte hinterlegen

Nutzer können den Startbildschirm individuell anpassen und zusätzlich Kontakte wie den Hausarzt oder die Krankenkasse hinterlegen. Ziel des kostenlosen Angebots ist es, relevante Informationen im Notfall schnell verfügbar zu machen.

Auf EchoSOS wurden wir durch einen Artikel von CXBerlin aufmerksam gemacht. Die Offroad-Radsportgruppe betreibt eine umfangreiche Webseite und hat dort über Notruf-Apps für Gravel- und Langstreckenfahrer geschrieben. Dabei fanden auch die uns bereits bekannte offizielle Notruf-App der Bundesländer Nora sowie das Projekt Hilfe im Wald Erwähnung. Letzteres ist eine Anwendung, die auf Menschen abzielt, die im Wald arbeiten oder viel dort unterwegs sind. Der Funktionsbereich ist allerdings auf Deutschland begrenzt.

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EchoSOS
EchoSOS
Entwickler: MobileMed Sarl
Preis: Kostenlos
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17. Apr. 2026 um 17:03 Uhr von chris Fehler gefunden?


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