Fürs Original 405 Euro bei Apple
Display kaputt? So aufwendig ist die Reparatur beim iPhone 15 Pro
Das iPhone 15 Pro ist seit rund zweieinhalb Jahren erhältlich und dürfte von der System- und Kameraleistung für die meisten Nutzer weiterhin absolut ausreichend sein. Wertsteigernd im Vergleich zu den anderen Standardmodellen des iPhone 15 und den Vorgängermodellen aus der iPhone-Pro-Serie dürfte die Tatsache sein, dass für die unter dem Label „Apple Intelligence“ zusammengefassten KI-Funktionen von iOS mindestens ein iPhone 15 Pro benötigt wird.
Doch was, wenn der Bildschirm des Geräts gesprungen ist? Für eine Reparatur durch Apple muss man mit 405 Euro weiterhin tief in die Tasche greifen. Dafür bekommt ihr hier aber auch ein Display in Originalqualität. Wenn ihr zu einem der zahlreichen unabhängigen iPhone-Reparierer geht, solltet ihr auf jeden Fall nach der Qualität des Ersatzteils fragen. Oft bieten diese nämlich unterschiedliche Varianten an, die sich preislich, aber auch in der Anzeige- und Touch-Qualität unterscheiden.
Bilder: iFixit
Für Mutige: Reparatur in Eigenregie
Eine Option für mutige Nutzer oder versierte Schrauber ist die Reparatur in Eigenregie. Was uns bisher stets abgeschreckt hat, ist laut den Reparaturprofis von iFixit gar nicht mal so schwer, wie man denkt. Man müsse lediglich ein hohes Maß an Sorgfalt walten lassen, ausreichend Zeit einplanen und sicherstellen, dass man über die benötigten Werkzeuge verfügt. Für die Reparatur werden unter anderem spezielle Schraubendreher, ein Saugnapf, Kunststoffwerkzeuge zum Öffnen des Gehäuses sowie Wärmequellen benötigt, um den Klebstoff am Displayrand zu lösen.
Bei einem stark gesprungenen Display soll man, um Verletzungen zu vermeiden, die Oberfläche zunächst mit Klebestreifen zu sichern. Als Nebeneffekt bleibt das Display dann auch stabil, wenn man das Gerät öffnet und das Display entfernt.
iFixit zeigt die Vorgehensweise Schritt für Schritt im oben eingebetteten Video. Begleitend dazu lässt sich hier die passende Reparaturanleitung abrufen. Das Video veröffentlicht iFixit natürlich nicht ohne Grund. Über den Onlineshop von iFixit kann man nicht nur das Display in unterschiedlichen Varianten, sondern auch das benötigte Werkzeug bestellen.
Doch was, wenn die meisten KI Features kommen und die Leistung des 15er nicht mehr ausreicht :-). Kleiner Scherz…
Hab mehrfach ein Display tauschen lassen. Bisher hatte ich nur mit der Apple Reparatur wieder ein Display, was bzgl. touch usw. wieder zufriedenstellend war…
Mediamarkt geht auch gut. Aber hatte auch schon sehr schlechte Erfahrungen mit irgendwelchen komischen Shops. Nachher ging gar nix mehr :-)
Mediamarkt / Saturn sind mittlerweile glaub Partner von Apple bzgl. Reparaturen. Sollten zwischenzeitlich somit reguläre Displays sein. Kann ich mich auch täusche , glaub beim letzten Besuch aber so was gesehen zu haben…
Man kann da ein LCD-Display anstelle des OLED verbauen??
Ich’s glaube schon, hab von eBay manche Displays als lcd damals bekommen, sah man direkt
Ich hab mal mit meinen zwei linken Daumen das Display eines XR ausgetauscht, um letztes Leben einzuhauchen.
Ging.
Jetzt isses aber leider durch.
Das Display….
Mit den beiden linken Daumen getippte Grüße ^^
Habe jahrelang vom 3G S bis zum 14er Displays gewechselt. Mit jeder neuen Generation wurde es ein Stück weit leichter aber irgendwie auch fummliger. Jedoch bin ich seit dem X davon langsam zurück gegangen. Die Qualität im Aftermarket von den Displays ist unterirdisch. Schnelle Glasbrüche und schlechte Touchfunktion.
Hinzu kamen Einschränkungen wie Warnmeldungen wenn es kein Apple Original war oder schlechte Helligkeitswerte und Farbabweichungen.
Und ich hab wirklich viele Displays gewechselt im Freundes- und Bekanntenkreis.
Nutz Handyhüllen und Panzerglas, ist einfach der beste Schutz.
Absolut, es ist wie mit den Zähnen: die originalen sind immer am besten. Also erhalten und schützen
Apple care.
Ca 100€ … beim 13Pro Max..
Tauschgerät.
100% Top.
Und sorgenfrei.
16 Pro noch nicht defekt…
Und die Bastelbuden kennt man ja.
Dann lieber selbst schrauben.
Bin dabei seit Nokia „will auch blaue LED…“