Das iPhone 15 Pro ist seit rund zweieinhalb Jahren erhältlich und dürfte von der System- und Kameraleistung für die meisten Nutzer weiterhin absolut ausreichend sein. Wertsteigernd im Vergleich zu den anderen Standardmodellen des iPhone 15 und den Vorgängermodellen aus der iPhone-Pro-Serie dürfte die Tatsache sein, dass für die unter dem Label „Apple Intelligence“ zusammengefassten KI-Funktionen von iOS mindestens ein iPhone 15 Pro benötigt wird.

Doch was, wenn der Bildschirm des Geräts gesprungen ist? Für eine Reparatur durch Apple muss man mit 405 Euro weiterhin tief in die Tasche greifen. Dafür bekommt ihr hier aber auch ein Display in Originalqualität. Wenn ihr zu einem der zahlreichen unabhängigen iPhone-Reparierer geht, solltet ihr auf jeden Fall nach der Qualität des Ersatzteils fragen. Oft bieten diese nämlich unterschiedliche Varianten an, die sich preislich, aber auch in der Anzeige- und Touch-Qualität unterscheiden.

Bilder: iFixit

Für Mutige: Reparatur in Eigenregie

Eine Option für mutige Nutzer oder versierte Schrauber ist die Reparatur in Eigenregie. Was uns bisher stets abgeschreckt hat, ist laut den Reparaturprofis von iFixit gar nicht mal so schwer, wie man denkt. Man müsse lediglich ein hohes Maß an Sorgfalt walten lassen, ausreichend Zeit einplanen und sicherstellen, dass man über die benötigten Werkzeuge verfügt. Für die Reparatur werden unter anderem spezielle Schraubendreher, ein Saugnapf, Kunststoffwerkzeuge zum Öffnen des Gehäuses sowie Wärmequellen benötigt, um den Klebstoff am Displayrand zu lösen.

Bei einem stark gesprungenen Display soll man, um Verletzungen zu vermeiden, die Oberfläche zunächst mit Klebestreifen zu sichern. Als Nebeneffekt bleibt das Display dann auch stabil, wenn man das Gerät öffnet und das Display entfernt.

iFixit zeigt die Vorgehensweise Schritt für Schritt im oben eingebetteten Video. Begleitend dazu lässt sich hier die passende Reparaturanleitung abrufen. Das Video veröffentlicht iFixit natürlich nicht ohne Grund. Über den Onlineshop von iFixit kann man nicht nur das Display in unterschiedlichen Varianten, sondern auch das benötigte Werkzeug bestellen.